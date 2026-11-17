



В ночь на 17 ноября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражены промышленные предприятия «Техно-Линкс» и «Укрпластик», выпускающие и собирающие ударные беспилотники большой и средней дальности, в том числе Ан-196 «Лютый», а также комплектующие к ним. Кроме того, удары нанесены по Южному автожелезнодорожному мосту, использовавшемуся для транзита военных грузов, и Северному автодорожному мосту, по которому перевозили вооружение и технику ВСУ.

В Запорожье атакованы авиационный двигателестроительный завод «Мотор-Сич» / «Ивченко-Прогресс», где производят оперативно-тактические ракеты FP-9, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и двигатели МС-400 для «Нептун-МД», а также машиностроительный завод имени Омельченко, выпускающий FP-9 и двигатели для FP-5.

В Черкасской области уничтожено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Оризон-Навигация» в Смеле, где было организовано производство ракет FP-9 и компонентов для «Нептун-МД».

В Днепропетровской области поражены: Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре (производство FP-9, FP-5 и беспилотников), предприятие «Софрахим» в Павлограде (твёрдое ракетное топливо и пороха, комплектующие для FP-7, «Гром-2» и «Нептун-МД»), а также электроподстанция ПС-330 в Днепропетровске, обеспечивавшая работу предприятий ВПК и военных объектов ВСУ.

В Харьковской области удар нанесён по ТЭЦ-5 «Харьковская», вырабатывавшей электроэнергию для нужд ВПК и военных объектов.

В Одесской области в порту Измаил поражена инфраструктура для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения. Кроме того, на переходе морем уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Черноморск.

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