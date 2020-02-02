От Сталинграда - до Великой Победы

Олег Савченко: Наши деды написали кровью строки победы в Сталинградской битве

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 11:15
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02.02.2020 11:15


В день празднования 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве своими эмоциями с ИА «Высота 102» поделился депутат Волгоградской областной думы, промышленник Олег Савченко. 
«Это событие, которое касается каждого. Сегодня очень много провокаций, связанных с историей этой войны, но для того, чтобы это убрать, как раз и нужны эти даты. Для того, чтобы молодежь знала, что именно в этот день в Сталинграде мы одержали победу. Не мы, мир одержал победу», - говорит Олег Савченко.
Самое важное сейчас, по мнению Олега Владимировича, не идти на провокации тех, кто пытается переписать историю. «Это же тоже проверка на стойкость, проверка нашего общества на сплоченность, на осознание того, что такое была эта война. Ничего страшного, я считаю, пусть лают эти шакалы, по-другому не могу назвать. И я напомню, может быть это банальные вещи, но Япония не вступила в войну, наши союзники тогда подумали уже о практической реализации второго фронта, они захотели успеть присоседиться, присоединиться к нашей победе, победе Красной армии. Потому что это наши деды написали кровью строки победы, победы в Сталинградской битве и победы во Второй мировой войне. Поэтому важно, чтобы сама молодежь, сами молодые люди осознанно пришли к такому выводу и не сомневались никогда, что здесь нет ни капли лжи».
Большим шагом в деле сохранения исторической правды Олег Савченко считает реализацию предложения президента Владимира Путина по поводу создания архива видео, фотоматериалов, документов о Второй мировой войне. «Если молодежь сегодня спросит у своей семьи, поинтересуется историей, поинтересуется архивами и узнает, какой ценой дались сегодня возможности, какой ценой была написана эта победа, и какой ценой сегодня все, что мы вокруг себя видим, обеспечивалось, я думаю, что молодежь поменяется. Я в этом просто уверен. И может быть даже хорошо, что в очередной раз нас проверяют на стойкость, в очередной раз нашу историю пытается кто-то переосмыслить. Это сейчас и дает возможности и государству, и власти в любом лице как раз переформатировать отношение к подаче информации», - Олег Савченко выразил мнение, что при бережном и честном отношении к своей истории Россия обязательно выстоит  пропагандистскую войну.

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