





По следам публикации ИА «Высота 102» «В Волгограде ремонт памятника воинам Богунского полка оказался дефектным» председатель Совета Волгоградского регионального отделения ВООПиК Валерий Котельников опубликовал на своей странице в соцсети пост, посвященный многострадальному объекту культурного наследия.

Насколько я могу судить, далее всё произошло так. Ломов, бывший председатель областного комитета культуры, посоветовал Волоцкову забыть про существование Котельникова с его советами, и выдал разрешение на ремонт в целях поддержания объекта в эксплуатационном состоянии. Решение, конечно, абсолютно незаконное, противоречащее всем нормам и методичкам минкульта, но такое уже прокатывало – например, таким образом была заштукатурена цементным раствором царицынская кирпичная кладка Мясного рынка, прокуратура тогда просто проигнорировала все наши заявления. Решили: а почему так нельзя сделать ещё раз? И сделали».





По сути, 20 ноября открывали новый памятник, новодел, комитет госохраны ОКН не принял халтурные работы, но у всех ответственных товарищей на лицах были написаны чувства гордости и удовлетворения за проделанную работу. Я тоже там был перед тем, как начали звучать речи взрослых и речёвки пионеров, но на торжественную часть не остался, уехал, мне было стыдно за халтуру, я знал, что произойдёт с памятником уже ближайшей весной», - заявил Валерий Котельников. Он сообщил, что разговоры о немедленной реставрации памятника велись в течение нескольких лет.«Весной 2019 года мне звонит депутат облдумы Алексей Волоцков, сообщает, что нашлись деньги на реставрацию, и просит посоветовать, к кому обратиться и как организовать работы, чтобы успеть всё завершить в том же году. Работы на объекте культурного наследия – процедура сложная, много ограничений и условий – научно-проектная документация, её историко-культурная экспертиза с последующим общественным обсуждением, наконец, сами работы. И всё это должно выполняться лицензированными организациями с аттестованными специалистами. Короче, сложно. Но выход был. На грани нарушения законодательства, но не нарушая его и соблюдая все процедуры. Надо сказать, что Алексей Анатольевич связался с проектировщиками, работа, как я понял, началась, но – нет.По мнению Валерия Котельникова, проект ремонта памятника был сделан на скорую руку, кроме того, как утверждает председатель Совета Волгоградского регионального отделения ВООПиК, специалисты технадзора объект ни разу не посещали.Я уже разговаривал с ветеранами, я слышал их дрожащие голоса, я знаю, что говорю. Сейчас идёт подготовка к масштабным работам на братских могилах и воинских захоронениях не только в Волгограде, но и в области. Большинство из них – объекты культурного наследия. Боюсь, что нас ждёт ещё не одна подобная «реставрация», - отмечает Валерий Котельников. По его словам, общественникам найти понимание с представителями органов власти пока не получается. «7 февраля в областной думе состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы сохранения братских могил и воинских захоронений – объектов культурного наследия. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры на это мероприятие не пригласили., - считает Валерий Котельников. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.