«Весной 2019 года мне звонит депутат облдумы Алексей Волоцков, сообщает, что нашлись деньги на реставрацию, и просит посоветовать, к кому обратиться и как организовать работы, чтобы успеть всё завершить в том же году. Работы на объекте культурного наследия – процедура сложная, много ограничений и условий – научно-проектная документация, её историко-культурная экспертиза с последующим общественным обсуждением, наконец, сами работы. И всё это должно выполняться лицензированными организациями с аттестованными специалистами. Короче, сложно. Но выход был. На грани нарушения законодательства, но не нарушая его и соблюдая все процедуры. Надо сказать, что Алексей Анатольевич связался с проектировщиками, работа, как я понял, началась, но – нет.
«Никакой реставрации не было»: всплыла предыстория дефектного ремонта памятника воинам Богунского полка
Общество 24.02.2020 19:13
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24.02.2020 19:13
«Весной 2019 года мне звонит депутат облдумы Алексей Волоцков, сообщает, что нашлись деньги на реставрацию, и просит посоветовать, к кому обратиться и как организовать работы, чтобы успеть всё завершить в том же году. Работы на объекте культурного наследия – процедура сложная, много ограничений и условий – научно-проектная документация, её историко-культурная экспертиза с последующим общественным обсуждением, наконец, сами работы. И всё это должно выполняться лицензированными организациями с аттестованными специалистами. Короче, сложно. Но выход был. На грани нарушения законодательства, но не нарушая его и соблюдая все процедуры. Надо сказать, что Алексей Анатольевич связался с проектировщиками, работа, как я понял, началась, но – нет.
По следам публикации ИА «Высота 102» «В Волгограде ремонт памятника воинам Богунского полка оказался дефектным» председатель Совета Волгоградского регионального отделения ВООПиК Валерий Котельников опубликовал на своей странице в соцсети пост, посвященный многострадальному объекту культурного наследия.«На самом деле никакой реставрации, конечно, не было. Общестроительные работы были, а реставрации, как того требует законодательство РФ, не было. Практически все особенности, послужившие основанием для внесения памятника в госреестр объектов культурного наследия, и составляющие предмет охраны памятника, были изменены до неузнаваемости. По сути, 20 ноября открывали новый памятник, новодел, комитет госохраны ОКН не принял халтурные работы, но у всех ответственных товарищей на лицах были написаны чувства гордости и удовлетворения за проделанную работу. Я тоже там был перед тем, как начали звучать речи взрослых и речёвки пионеров, но на торжественную часть не остался, уехал, мне было стыдно за халтуру, я знал, что произойдёт с памятником уже ближайшей весной», - заявил Валерий Котельников. Он сообщил, что разговоры о немедленной реставрации памятника велись в течение нескольких лет.
«Весной 2019 года мне звонит депутат облдумы Алексей Волоцков, сообщает, что нашлись деньги на реставрацию, и просит посоветовать, к кому обратиться и как организовать работы, чтобы успеть всё завершить в том же году. Работы на объекте культурного наследия – процедура сложная, много ограничений и условий – научно-проектная документация, её историко-культурная экспертиза с последующим общественным обсуждением, наконец, сами работы. И всё это должно выполняться лицензированными организациями с аттестованными специалистами. Короче, сложно. Но выход был. На грани нарушения законодательства, но не нарушая его и соблюдая все процедуры. Надо сказать, что Алексей Анатольевич связался с проектировщиками, работа, как я понял, началась, но – нет.
Насколько я могу судить, далее всё произошло так. Ломов, бывший председатель областного комитета культуры, посоветовал Волоцкову забыть про существование Котельникова с его советами, и выдал разрешение на ремонт в целях поддержания объекта в эксплуатационном состоянии. Решение, конечно, абсолютно незаконное, противоречащее всем нормам и методичкам минкульта, но такое уже прокатывало – например, таким образом была заштукатурена цементным раствором царицынская кирпичная кладка Мясного рынка, прокуратура тогда просто проигнорировала все наши заявления. Решили: а почему так нельзя сделать ещё раз? И сделали».
По мнению Валерия Котельникова, проект ремонта памятника был сделан на скорую руку, кроме того, как утверждает председатель Совета Волгоградского регионального отделения ВООПиК, специалисты технадзора объект ни разу не посещали. «Тому, что мы видим сейчас, просто суждено было случиться. И заверения в том, что гарантийный срок 5 лет, что ничего страшного, подрядчики всё исправят за свой счёт, в данном случае приняты быть не могут. Я уже разговаривал с ветеранами, я слышал их дрожащие голоса, я знаю, что говорю. Сейчас идёт подготовка к масштабным работам на братских могилах и воинских захоронениях не только в Волгограде, но и в области. Большинство из них – объекты культурного наследия. Боюсь, что нас ждёт ещё не одна подобная «реставрация», - отмечает Валерий Котельников. По его словам, общественникам найти понимание с представителями органов власти пока не получается. «7 февраля в областной думе состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы сохранения братских могил и воинских захоронений – объектов культурного наследия. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры на это мероприятие не пригласили. Судя по всему, к теме халтурных реставрационных работ на братских могилах придётся возвращаться ещё не раз, ходьба по граблям давно стала нашей традицией», - считает Валерий Котельников. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.
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