От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде устанавливают стеклянный саркофаг для бронекатера

От Сталинграда - до Великой Победы 12.03.2020 12:54
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12.03.2020 12:54


Полным ходом на центральной набережной Волгограда идет возведение конструкций для стеклянного саркофага, в который закроют поднятый со дна Волги бронекатер. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сегодня с ходом проведения работ ознакомился губернатор Андрей Бочаров, который назвал этот проект "историческим наследием". Бронекатер, который подняли со дна Волги осенью 2017 года, станет главным экспонатом мемориальной мультимедийной композиции, которая сейчас монтируется на набережной.

Строительно-монтажный этап стартовал в конце ноября 2019 года. На нижней террасе центральной набережной Волгограда залили 408 кубометров бетона под основание для будущего постамента и установили сам бронекатер. По периметру площадки поставили четыре колонны, которые будут держать устанавливаемый металлический купол и стеклянные стены. После закрытия БК-31 саркофагом, который обеспечит долговечность конструкций, памятник будет "оживлен" с помощью современных технологий: спецэффектов, подсветки и аудиоподдержки. 

"Основные строительные работы планируем завершить в мае. Сегодня определяем перечень задач, которые необходимо выполнить, чтобы в надлежащее состояние привести прилегающую территорию. Дату открытия памятника определим с ветеранским сообществом", - сообщил губернатор.

Напомним, БК-31 затонул 9 октября 1942 года. Он перевозил в Сталинград солдат и боеприпасы, эскортировал другие суда, прикрывая их от воздушных атак. Катер совершал по 8-12 рейсов в сутки. В день своей гибели судно обстреливало немецкие позиции, но, отходя к левому берегу, попало под плотный ответный огонь и затонуло в районе острова Голодный. В том бою погибли 11 речников-краснофлотцев. Катер подняли со дна Волги в ноябре 2017-го. Героический экипаж БК-31 с почестями похоронили на военно-мемориальном кладбище в Россошках.
Сам бронекатер отреставрировали. Пробоины и установленные заглушки в корпусе трогать не стали в память о том сражении и боевых заслугах экипажа.

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