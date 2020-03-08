Мы помним вас, генерал! 115 лет со дня рождения Александра Родимцева

От Сталинграда - до Великой Победы 08.03.2020 09:16
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08.03.2020 09:16
Сегодня, 8 марта, исполняется 115 лет со дня рождения легендарного полководца, командира 13-й Гвардейской дивизии, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева.
"Героя Советского Союза наш отец получил в 32 года в звании майора за выполнение особого задания в Испании. Дважды Героем стал в 40 лет - уже генерал-лейтенантом - за руководство войсками при форсировании Одера. Между двумя золотыми звездами - вся Великая Отечественная. Но особое место в его жизни, как говорил сам отец, занимает грандиозное сражение под Сталинградом", - рассказала ИА "Высота 102" дочь генерала Наталья Александровна Родимцева.
По ее словам, этот день - не только семейная дата. Мероприятия в связи со 115-летием проходят в Москве, на малой родине полководца в Оренбургской области, где все - от мала до велика - гордятся своим земляком и свято чтут его память.
"К отцу до последних дней его жизни приезжали со всех концов страны его солдаты, с которыми он был на передовой, - говорит Илья Родимцев, сын генерала. - Он был не только Героем, он был очень яркой личностью и истинным патриотом своей Родины. Он проявил себя не только на военном поприще, но и на литературном, посвятив свои произведения увековечиванию памяти бойцов и командиров. Его книги «Под небом Испании», «Твои, отечество, сыны», «Машенька из Мышеловки», «На берегах Мансанареса и Волги», «Волонтеры свободы», «На последнем рубеже» - о великой битве и великой победе, доставшейся очень дорогой ценой. Все десять тысяч бойцов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал Родимцев, понимали, что они смертники, но они стали бессмертны. Генерал Паулюс называл Родимцева дерзким, а русские солдаты - генералом-отвагой.
За период боев в Сталинграде 13-я Гвардейская уничтожила свыше 15 тысяч гитлеровцев, подбила более 100 танков, несколько тысяч немцев взяла в плен. Маршал Мерецков говорил о нем: «Я часто видел его в бою: в самой тяжелой обстановке он умел повернуть ход боя и добиться победы». Маршал Чуйков, оценивая боевые действия дивизии, писал: «Дрались с невиданным упорством. Прямо скажу, если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре».
"Бывают подвиги, делающие бойца героем в удивительно короткий срок: один день - форсирование реки, одна ночь - горящий танк, мгновенная, беспримерно смелая атака. Но есть подвиги, которые не определишь днем, мгновением. Вторая "Золотая Звезда" загорелась на груди генерала Александра Родимцева как отсвет тысячи подвигов, совершенных бойцами его соединения, выпестованными и руководимыми им... Он считается в военной среде человеком легендарной личной храбрости. Не безрассудство, а спокойный, точный расчет всегда руководил им в боевой обстановке. По счастливой случайности ни одна пуля, ни один осколок ни разу не задел его. Он вышел из войны молодым человеком, с едва серебрящейся головой и веселыми юными глазами в тяжелых, словно набухших от четырехлетней бессонницы веках...", - так писал о генерале Родимцеве знаменитый поэт Евгений Долматовкий.
По словам Натальи Александровны, очень важно сегодня, когда мы видим попытки переписывания истории, чтобы память о бойцах 13-й дивизии, половина которых навсегда осталась лежать на берегу Волги, - жила. Чтобы молодые люди знали героическое прошлое своего народа и гордились подвигами дедов и прадедов.
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