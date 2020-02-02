От Сталинграда - до Великой Победы

Никто не забыт?:не дождалась поздравлений 93-летняя труженица тыла из Волгоградской области, возводившая противотанковые ежи под Сталинградом

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2020 10:46
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02.02.2020 10:46


93-летняя Татьяна Григорьевна Харланова не дождалась поздравлений ни от чиновников, ни от депутатов с 77-летней годовщиной победы под Сталинградом, которую сегодня бурно отмечают в Волгоградской области. Как рассказали родственники бабушки, последнее письмо из администрации Тростянского сельского поселения Еланского района они получили несколько дней назад. В депеше сообщалось о том, что, наконец-то, межведомственная комиссия завтра проведет обследование дома на предмет признания его пригодным или непригодным для жилья. 
Хотя Татьяна Григорьевна Харланова вот уже больше года вынуждена жить у сына в Астрахани, новый адрес труженицы тыла, имеющей статус ветерана Великой Отечественной войны, чиновникам хорошо известен. Татьяну Григорьевну Харланову поздравляет каждый год 9 мая президент России Владимир Путин. Но теплых слов от чиновников и депутатов из Волгоградской области Татьяна Григорьевна не дождалась. Хотя изо всех «утюгов» только и слышно о том, как представители власти без конца поздравляют и чествуют ветеранов, тружеников тыла и защитников Сталинграда. Между прочим, Татьяна Григорьевна Харланова имеет к той великой битве на Волге самое непосредственное отношение. Будучи девчонкой-подростком, она вместе с другими мирными жителями – женщинами, детьми, стариками, теми, кто не воевал на фронте, строила оборонительные сооружения под Сталинградом – возводила баррикады, копала рвы, устанавливала противопехотные ежи. 

Теперь Татьяна Григорьевна Харланова – это «комок нервов» для чиновников сельского поселения. Родные труженицы тыла уже год добиваются, чтобы разрушающийся дом бабушки признали непригодным для жилья. Однако всегда находились причины, чтобы этого не делать. Только после жалоб президенту России и в Генпрокуратуру РФ дело, наконец, немного сдвинулось с места. Завтра в покосившуюся избушку в селе Тростянка Еланского района нагрянет межведомственная комиссия, члены которой и вынесут вердикт – является ли дом непригодным для жилья или бабушка смело может туда вернуться, не опасаясь погибнуть под обваливающимся потолком или провалиться в дырки на полу. 

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