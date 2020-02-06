Происшествия

Снегопад сковал дороги: десятки фур буксуют на выезде из Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 06.02.2020 14:45
0
06.02.2020 14:45




В Волгограде грузовой транспорт не может преодолеть подъемы из-за снежных накатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, из-за этого сегодня затруднено движение на Третьей продольной магистрали.
Осложнение обстановки наблюдается и в Тракторозаводском районе, где в связи со снегопадом и ДТП ограничено движение со стороны поселка Водстрой и поселка Селезневка через дамбу реки М. Мечетка. Объезд осуществляется через Краснооктябрьский район.
Снежный накат и плохая видимость из-за обильного снегопада наблюдается в Городищенском и Суровикинском районах Волгоградской области.
По поручению начальника регионального главка МВД в районы, где наиболее сложная дорожная обстановка, направлены дополнительные экипажи ДПС областной ГИБДД на автомобилях повышенной проходимости.
Сотрудники полиции оказывают помощь водителям, принимают меры для создания условий бесперебойной работы дорожной техники.
Госавтоинспекция региона рекомендует воздержаться от междугородних поездок пассажирским транспортом, а также без крайней необходимости не осуществлять поездки на личном транспорте.
В адрес организованных перевозчиков направлены уведомления о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажиров.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах.
По сообщению ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, обстановка на федеральных трассах стабильная, несмотря на снегопад. Дороги в настоящее время расчищают 85 единиц техники, 21 из них - на  трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, где наиболее сильные осадки. Дорожники также просят автомобилистов проявлять бдительность и осторожность, по возможности отказаться на время стихии от дальних поездок, а в пути не препятствовать работе дорожной техники.
Видео Яна Павлова

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Происшествия
06.02.2020 16:19
Происшествия 06.02.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 15:03
Происшествия 06.02.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2020 08:55
Происшествия 06.02.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2020 09:46
Происшествия 05.02.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2020 09:04
Происшествия 05.02.2020 09:04
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
04.02.2020 15:28
Происшествия 04.02.2020 15:28
Комментарии 9

0
Далее
Происшествия
04.02.2020 11:20
Происшествия 04.02.2020 11:20
Комментарии 21

0
Далее
Происшествия
04.02.2020 10:38
Происшествия 04.02.2020 10:38
Комментарии 6

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 15:27
Происшествия 03.02.2020 15:27
Комментарии 4

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 13:43
Происшествия 03.02.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 13:04
Происшествия 03.02.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 10:53
Происшествия 03.02.2020 10:53
Комментарии 13

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 09:26
Происшествия 03.02.2020 09:26
Комментарии 1

0
Далее
Происшествия
03.02.2020 07:08
Происшествия 03.02.2020 07:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2020 13:32
Происшествия 02.02.2020 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:22
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных РосреестраСмотреть фотографии
16:19
В центре женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»Смотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителейСмотреть фотографии
15:56
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попалсяСмотреть фотографии
15:40
РУСАЛ – глобальный лидер в климатическом рейтинге CDPСмотреть фотографии
15:40
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улицСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
«ЕвроХим-ВолгаКалий» не экономит на безопасностиСмотреть фотографии
15:03
День не задался: в Волгограде автобус №61 дважды «подбили» маршруткиСмотреть фотографии
14:51
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке ЧукоткиСмотреть фотографии
14:45
Снегопад сковал дороги: десятки фур буксуют на выезде из Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области на мизер подешевел бензинСмотреть фотографии
13:08
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилейСмотреть фотографии
12:52
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншамиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораториюСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицейСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесменаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»Смотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцамСмотреть фотографии
10:12
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского садаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зонаСмотреть фотографии
09:26
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечитьСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламеСмотреть фотографии
08:55
Нырнул «щучкой»: в Волжском мужчина пробил головой дверное стекло «Покупочки»Смотреть фотографии
08:54
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»Смотреть фотографии
08:20
В Волгограде снегопад обрек дорожников на бессонную ночьСмотреть фотографии
06:59
В волгоградских вузах продлили каникулы для китайских студентовСмотреть фотографии
19:05
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетейСмотреть фотографии
17:44
Депутаты Волгоградской облдумы приготовили осторожные вопросы губернатору Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 