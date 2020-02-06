Происшествия 06.02.2020 14:45
0
06.02.2020 14:45
В Волгограде грузовой транспорт не может преодолеть подъемы из-за снежных накатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, из-за этого сегодня затруднено движение на Третьей продольной магистрали.
Осложнение обстановки наблюдается и в Тракторозаводском районе, где в связи со снегопадом и ДТП ограничено движение со стороны поселка Водстрой и поселка Селезневка через дамбу реки М. Мечетка. Объезд осуществляется через Краснооктябрьский район.
Снежный накат и плохая видимость из-за обильного снегопада наблюдается в Городищенском и Суровикинском районах Волгоградской области.
По поручению начальника регионального главка МВД в районы, где наиболее сложная дорожная обстановка, направлены дополнительные экипажи ДПС областной ГИБДД на автомобилях повышенной проходимости.
Сотрудники полиции оказывают помощь водителям, принимают меры для создания условий бесперебойной работы дорожной техники.
Госавтоинспекция региона рекомендует воздержаться от междугородних поездок пассажирским транспортом, а также без крайней необходимости не осуществлять поездки на личном транспорте.
В адрес организованных перевозчиков направлены уведомления о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажиров.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах.
По сообщению ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, обстановка на федеральных трассах стабильная, несмотря на снегопад. Дороги в настоящее время расчищают 85 единиц техники, 21 из них - на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, где наиболее сильные осадки. Дорожники также просят автомобилистов проявлять бдительность и осторожность, по возможности отказаться на время стихии от дальних поездок, а в пути не препятствовать работе дорожной техники.
Видео Яна Павлова
Реклама
В центре женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»06.02.2020 16:19
Происшествия 06.02.2020 16:19
День не задался: в Волгограде автобус №61 дважды «подбили» маршрутки06.02.2020 15:03
Происшествия 06.02.2020 15:03
Нырнул «щучкой»: в Волжском мужчина пробил головой дверное стекло «Покупочки»06.02.2020 08:55
Происшествия 06.02.2020 08:55
В Волжском на переходе сбили женщину с ребенком05.02.2020 09:46
Происшествия 05.02.2020 09:46
Несчастливое число: в Волгограде в час пик - очередной сбой в движении трамваев05.02.2020 09:04
Происшествия 05.02.2020 09:04
Жительница Волгоградской области прописала в заброшенном доме 51 узбека04.02.2020 15:28
Происшествия 04.02.2020 15:28
Посетитель перинатального центра в Волгограде избил врача и медсестру (ВИДЕО)04.02.2020 11:20
Происшествия 04.02.2020 11:20
Комментарии 21
В Волгограде Яндекс-такси врезалось в столб – погиб 62-летний пассажир04.02.2020 10:38
Происшествия 04.02.2020 10:38
В Волгоградской области обнаружили мертвым 16-летнего подростка03.02.2020 15:27
Происшествия 03.02.2020 15:27
В селе Волгоградской области бешеная лисица покусала собаку03.02.2020 13:43
Происшествия 03.02.2020 13:43
Двое жителей Волгоградской области прихватили в гостях чужие шины03.02.2020 13:04
Происшествия 03.02.2020 13:04
Водитель чудом выжил: в Волгограде машину «намотало» на столб03.02.2020 10:53
Происшествия 03.02.2020 10:53
Комментарии 13
В Кировском районе Волгограда потушили пожар на стройке ЖК "Европейский"03.02.2020 09:26
Происшествия 03.02.2020 09:26
В Волгограде ночью загорелся «Лэнд Крузер Прадо»03.02.2020 07:08
Происшествия 03.02.2020 07:08
На дороге в Волгограде сгорела фура со стекловатой02.02.2020 13:32
Происшествия 02.02.2020 13:32
Реклама