









В Волгограде грузовой транспорт не может преодолеть подъемы из-за снежных накатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, из-за этого сегодня затруднено движение на Третьей продольной магистрали.

Осложнение обстановки наблюдается и в Тракторозаводском районе, где в связи со снегопадом и ДТП ограничено движение со стороны поселка Водстрой и поселка Селезневка через дамбу реки М. Мечетка. Объезд осуществляется через Краснооктябрьский район.

Снежный накат и плохая видимость из-за обильного снегопада наблюдается в Городищенском и Суровикинском районах Волгоградской области.

По поручению начальника регионального главка МВД в районы, где наиболее сложная дорожная обстановка, направлены дополнительные экипажи ДПС областной ГИБДД на автомобилях повышенной проходимости.

Сотрудники полиции оказывают помощь водителям, принимают меры для создания условий бесперебойной работы дорожной техники.

Госавтоинспекция региона рекомендует воздержаться от междугородних поездок пассажирским транспортом, а также без крайней необходимости не осуществлять поездки на личном транспорте.

В адрес организованных перевозчиков направлены уведомления о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажиров.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах.

По сообщению ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, обстановка на федеральных трассах стабильная, несмотря на снегопад. Дороги в настоящее время расчищают 85 единиц техники, 21 из них - на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, где наиболее сильные осадки. Дорожники также просят автомобилистов проявлять бдительность и осторожность, по возможности отказаться на время стихии от дальних поездок, а в пути не препятствовать работе дорожной техники.

Видео Яна Павлова