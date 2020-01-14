Спорт

Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со Слуцким

Спорт 14.01.2020 15:20
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14.01.2020 15:20


Бывший главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников вылетел на зимний сбор в  турецкий Белек вместе с командой Леонида Слуцкого, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный твиттер ФК «Рубин».   
Напомним, легенда волгоградского «Ротора» Олег Веретенников перед наступлением нового года неожиданно покинул «Ротор-2», чтобы стать помощником Леонида Слуцкого, который сейчас является главным тренером казанского «Рубина». 
Ранее Леонид Слуцкий нелицеприятно высказался о руководстве ФК «Ротор». В одном из интервью прозвучала фраза: «…Дебилы руководят, к сожалению, я сейчас говорю про «Ротор»», что вызвало определенный резонанс в рядах функционеров, общественников и спортсменов Волгограда.
Фото с официального твиттера ФК «Рубин» Казань

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