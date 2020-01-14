Спорт 14.01.2020 15:20
5
14.01.2020 15:20
Бывший главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников вылетел на зимний сбор в турецкий Белек вместе с командой Леонида Слуцкого, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный твиттер ФК «Рубин».
Напомним, легенда волгоградского «Ротора» Олег Веретенников перед наступлением нового года неожиданно покинул «Ротор-2», чтобы стать помощником Леонида Слуцкого, который сейчас является главным тренером казанского «Рубина».
Ранее Леонид Слуцкий нелицеприятно высказался о руководстве ФК «Ротор». В одном из интервью прозвучала фраза: «…Дебилы руководят, к сожалению, я сейчас говорю про «Ротор»», что вызвало определенный резонанс в рядах функционеров, общественников и спортсменов Волгограда.
Фото с официального твиттера ФК «Рубин» Казань
Реклама
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»26.12.2019 14:37
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отель26.12.2019 10:28
Прикрывший ребенка от дождя игрок волгоградского «Ротора» отмечает день рождения22.12.2019 10:31
С украинским акцентом: новый наставник волгоградского «Ротора» представил тренерский штаб21.12.2019 15:07
Новый главный тренер волгоградского «Ротора» поднялся на главную высоту20.12.2019 12:38
«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандале12.12.2019 11:12
В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгами12.12.2019 10:07
Волгоградский «Ротор» и главный тренер Игорь Меньщиков расторгли контракт11.12.2019 09:58
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерства10.12.2019 17:21
Федерацию футбола Волгоградской области покидает академия "Ротор"06.12.2019 13:51
Шести игрокам волгоградского "Ротора" предложили уйти из клуба03.12.2019 20:57
Турнир Елены Слесаренко стал «дверью» в большой спорт03.12.2019 12:21
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра Дюкова28.11.2019 09:01
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:023.11.2019 17:50
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на пол22.11.2019 15:59
Реклама