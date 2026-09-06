Сегодня, 6 сентября, на Нулевой продольной магистрали в Волгограде до 14:00 мск перекрыто движение из-за большого спортивного мероприятия, организатором которого выступил «Волгоградский марафон». Сотни бегунов соревнуются на дистанциях в 1, 5, 10 и 21 км.





Яркие кадры забега – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Как рассказали организаторы забега, спортивное утро началось с коллективной зарядки, а потом на старт вышли те, кто решился преодолеть самую длинную дистанцию в 21 км.













На старт вышли и люди с ограниченными возможностями, показав, что марафон могут преодолеть все, было бы желание.

















По сообщению мэрии, движение перекрыто с 7:00 мск до 14:00 мск на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Комсомольской до ул. М. Крылова и прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской и Землянского. После окончания забегов движение вновь откроют.





















Фото Геннадия Гуляева