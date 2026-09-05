«Ротор» в Ярославле спас ничью – 2:2





Противостояние в Ярославле меду командами «Шинник» и «Ротор» началось после сильного дождя, поэтому мокрое поле сильно усложняло действия футболистов. Матч 10-го тура футболисты начали на вязком поле, но это не мешало им на максимальных оборотах вести борьбу за центр поля. Игра шла на равных при небольшом территориальном преимуществе волгоградского клуба.

На мокром поле именно дальние удары выходили на первый план, чем и воспользовался Александр Хубулов. Ударом из-за штрафной он застиг вратаря хозяев поля в врасплох и отрыл счёт – 1:0 сине-голубые впереди.

Но «Ротор» не будет «Ротором», если сам не придумает себе гол. Так и в этом матче. На 39-й минуте 7 человек обороны волгоградцев остались в своей штрафной смотреть футбол, чем воспользовались игроки «Шинника»: Альбек Гонгапшев в полном одиночестве получил мяч в трёх метрах от ворот Никиты Чагрова и уравнял шансы – 1:1.

Во втором тайме картина не поменялась: на тяжёлом газоне было сложно креативить, поэтому команды старались забросить игровой снаряд в финальную треть. Один из таких забросов обернулся вторым голом ярославцев. Эдик Валиахметов навесил в штрафную, но передача получилось не точной, зато мяч залетел за шиворот Никите Чагрову. 2:1 – «Шинник» впереди.

Когда казалось, что шансов уже нет, «Ротор» нашёл ресурс для спасения. Ираклий Манелов отвоевал мяч на фланге и отдал на Саида Алиева, тот прострелил в штрафную, и на 86-й минуте Александр Трошечкин установил окончательный счёт – 2:2.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео