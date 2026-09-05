



В Сочи, на базе ФГБУ «Юг Спорт», прошли Всероссийские соревнования по боксу памяти Виталия Севастьянова – дважды Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта СССР и почётного гражданина города. Турнир собрал более 100 сильнейших боксёров из 29 регионов России и стал серьёзным испытанием для юниоров 17–18 лет: спортсмены разыграли награды в 13 весовых категориях.

Главная радость для волгоградских болельщиков – золото Максима Щербакова в категории до 51 кг. Три раунда напряжённой борьбы потребовали от него не только физической выносливости, но и хладнокровия: Максим чётко придерживался тактики, не позволял сопернику диктовать темп и уверенно контролировал дистанцию. В итоге судьи единогласно отдали победу волгоградцу.

Эта победа стала не просто наградой – вместе с золотой медалью Максим выполнил норматив мастера спорта России. Для 17‑летнего боксёра это серьёзное достижение: шаг, который показывает, что он уже на уровне, где решают не только скорость и сила, но и характер, и умение держать голову холодной.

Важную роль в успехе сыграл тренерский штаб: Аполлон Чиргадзе, Василий Маслов и Николай Барнаков. Именно их работа позволила Максиму подойти к турниру в оптимальной форме, грамотно выстроить тактику и сохранить концентрацию в решающие моменты.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация Бокса