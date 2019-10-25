Спорт 25.10.2019 22:45
263 2
25.10.2019 22:45
В Волгограде разгорается скандал, вызванный высказываниями российского тренера Леонида Слуцкого, который сейчас тренирует голландский клуб «Витесс». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт в инстаграм Евгения Савина, популярного блогера. Он опубликовал обращение в адрес президента РФС Александра Дрюкова от членов Общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, которые потребовали дать оценку нелицеприятным, по мнению авторов, высказываниям Леонида Слуцкого в адрес руководства футбольного клуба «Ротор». «Считаем, что недостаточная осведомленность, неполное владение информацией о положении дел в работе детской клубной школы «Ротор», а также в целом никакая любая сложившаяся внутренняя ситуация не дает право господину Слуцкому переходить на личное и декларативное оскорбление, унижать честь и достоинство уважаемых людей, имеющих заслуги в спортивном мире и доказавших свой профессионализм», - цитата из обращения.
Так отреагировали члены общественного совета на ранее высказанные Леонидом Слуцким претензии в адрес руководства футбольного клуба «Ротор», которые прозвучали в ходе дискуссии с участием гендиректора клуба «Ротор» Андрея Рекечинского, бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова, ветерана клуба Валерия Есипова в выпуске на ютуб-канале Евгения Савина «КраСава». По телефону свое мнение высказал и Леонид Слуцкий. Он раскритиковал руководство клуба «Ротор» за создание проблем в работе его детской школы. Так, известный тренер заявил о том, что руководство «Ротора» хотело получить полный контроль над его школой, включая попытки переманить тренерский состав и полностью распоряжаться деньгами Леонида Слуцкого. В результате Леонид Слуцкий прекратил сотрудничество с «Ротором». «Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была Академия. Губернатор был не в курсе этого, поэтому он предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта, там, конечно, рассказали, что необходима школа, тренеры с определенной лицензией. Выяснилось, что три тренера оказались «Ротору» не нужны. Я заплатил за все эти лицензии, естественно», - сказал тогда Слуцкий. По его словам, сначала существовала договоренность о том, что заходят все тренеры и «Ротор» платит им заработную плату, а также берет на себя официальные соревнования. Леонид Слуцкий, в свою очередь, пообещал, что с него методика, дополнительные турниры плюс экипировка. Потом выяснилось, что не все возрасты попали в его школу, а четыре возраста и три тренера остаются за пределами клуба. Затраты на зарплату этим тренерам и аренду поля легли на известного тренера. Дальше, по словам Слуцкого, «Ротор» предъявил счет за оплату поля не 30%, а 100%. "Причем, когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30%. Когда оно стало принадлежать «Ротор», с которым мы якобы сотрудничаем, за возрасты, которые они не взяли, я стал платить 100%", - поведал известный тренер. Кроме того, он рассказал, и это подтвердили в интервью сами тренеры Академии, что, несмотря на договоренности, «Ротор» платил тренерам только половину зарплаты, то есть 25 тысяч рублей вместо обещанных 50. Остальные Слуцкий доплачивал из своего кармана. Но при этом руководство «Ротора» потребовало, чтобы на турнир в Нидерланды Академия отправилась под названием клуба. "Турнир за мой счет, они должны ехать как школа Слуцкого. Но ладно. Потом говорят, я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Но, когда они сказали, что я должен перечислить все деньги на счета «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! Тут я сказал – баста, карапузики, идите вы все в пень. И вывел проект!... Дебилы руководят, к сожалению, я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти», - цитата из эфира передачи Евгений Савина.
Видимо, это выражение и обидело спортивную и заслуженную общественность Волгограда. Интересно, что заместителем председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта является Андрей Рекечинский, гендиректор клуба «Ротор», в адрес которого и были направлены претензии Леонида Слуцкого. Кроме того, в статусе членов этого совета пребывают директора и сотрудники государственных спортивных учреждений Волгоградской области, президенты спортивных федераций, а также олимпийские чемпионы, среди которых Елена Исинбаева, Алексей Петров, Евгений Садовый, Лариса Ильченко.
Фото твиттер клуба "Витесс".
Реклама
Популярное по теме
23.10.2019 20:53
27459 10
12.10.2019 17:53
15266 11
05.10.2019 19:51
18796 5
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингу25.10.2019 16:55
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из Владивостока23.10.2019 20:53
Волгоградский боксер выиграл путевку на чемпионат России на турнире в Элисте21.10.2019 14:41
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с неудобным соперником в Армавире19.10.2019 19:56
В любимый вид спорта Владимира Путина вовлекут еще 1000 школьников Волгограда19.10.2019 11:26
«Властелины колец» борются за победу в ВолгГТУ18.10.2019 15:12
Бывший наставник «Ротора» устроился на работу к соперникам волгоградцев16.10.2019 18:11
Отец Хабиба Нурмагомедова заявлен почетным гостем международного турнира в Волгограде13.10.2019 13:33
В Волгограде "Ротор" в последний момент победил "Нижний Новгород"12.10.2019 17:53
Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центр09.10.2019 19:48
В Волгограде прокуроры юга России сразились в мини-футбол07.10.2019 13:17
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы «Ротора»06.10.2019 16:48
Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из Саранска05.10.2019 19:51
Волгоградские гандболистки победили в очередном матче Суперлиги чемпионата России05.10.2019 15:06
В Волгограде состоится профессиональный турнир бильярдистов04.10.2019 09:10
Реклама