



В Волгограде разгорается скандал, вызванный высказываниями российского тренера Леонида Слуцкого, который сейчас тренирует голландский клуб «Витесс». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт в инстаграм Евгения Савина, популярного блогера. Он опубликовал обращение в адрес президента РФС Александра Дрюкова от членов Общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, которые потребовали дать оценку нелицеприятным, по мнению авторов, высказываниям Леонида Слуцкого в адрес руководства футбольного клуба «Ротор». «Считаем, что недостаточная осведомленность, неполное владение информацией о положении дел в работе детской клубной школы «Ротор», а также в целом никакая любая сложившаяся внутренняя ситуация не дает право господину Слуцкому переходить на личное и декларативное оскорбление, унижать честь и достоинство уважаемых людей, имеющих заслуги в спортивном мире и доказавших свой профессионализм», - цитата из обращения.

Так отреагировали члены общественного совета на ранее высказанные Леонидом Слуцким претензии в адрес руководства футбольного клуба «Ротор», которые прозвучали в ходе дискуссии с участием гендиректора клуба «Ротор» Андрея Рекечинского, бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова, ветерана клуба Валерия Есипова в выпуске на ютуб-канале Евгения Савина «КраСава». По телефону свое мнение высказал и Леонид Слуцкий. Он раскритиковал руководство клуба «Ротор» за создание проблем в работе его детской школы. Так, известный тренер заявил о том, что руководство «Ротора» хотело получить полный контроль над его школой, включая попытки переманить тренерский состав и полностью распоряжаться деньгами Леонида Слуцкого. В результате Леонид Слуцкий прекратил сотрудничество с «Ротором». «Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была Академия. Губернатор был не в курсе этого, поэтому он предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта, там, конечно, рассказали, что необходима школа, тренеры с определенной лицензией. Выяснилось, что три тренера оказались «Ротору» не нужны. Я заплатил за все эти лицензии, естественно», - сказал тогда Слуцкий. По его словам, сначала существовала договоренность о том, что заходят все тренеры и «Ротор» платит им заработную плату, а также берет на себя официальные соревнования. Леонид Слуцкий, в свою очередь, пообещал, что с него методика, дополнительные турниры плюс экипировка. Потом выяснилось, что не все возрасты попали в его школу, а четыре возраста и три тренера остаются за пределами клуба. Затраты на зарплату этим тренерам и аренду поля легли на известного тренера. Дальше, по словам Слуцкого, «Ротор» предъявил счет за оплату поля не 30%, а 100%. "Причем, когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30%. Когда оно стало принадлежать «Ротор», с которым мы якобы сотрудничаем, за возрасты, которые они не взяли, я стал платить 100%", - поведал известный тренер. Кроме того, он рассказал, и это подтвердили в интервью сами тренеры Академии, что, несмотря на договоренности, «Ротор» платил тренерам только половину зарплаты, то есть 25 тысяч рублей вместо обещанных 50. Остальные Слуцкий доплачивал из своего кармана. Но при этом руководство «Ротора» потребовало, чтобы на турнир в Нидерланды Академия отправилась под названием клуба. "Турнир за мой счет, они должны ехать как школа Слуцкого. Но ладно. Потом говорят, я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Но, когда они сказали, что я должен перечислить все деньги на счета «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! Тут я сказал – баста, карапузики, идите вы все в пень. И вывел проект!... Дебилы руководят, к сожалению, я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти», - цитата из эфира передачи Евгений Савина.

Видимо, это выражение и обидело спортивную и заслуженную общественность Волгограда. Интересно, что заместителем председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта является Андрей Рекечинский, гендиректор клуба «Ротор», в адрес которого и были направлены претензии Леонида Слуцкого. Кроме того, в статусе членов этого совета пребывают директора и сотрудники государственных спортивных учреждений Волгоградской области, президенты спортивных федераций, а также олимпийские чемпионы, среди которых Елена Исинбаева, Алексей Петров, Евгений Садовый, Лариса Ильченко.

Фото твиттер клуба "Витесс".