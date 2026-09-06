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Спорт

Каустик» бился в Москве на равных, но не смог одолеть ЦСКА

Спорт 06.09.2026 11:27
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06.09.2026 11:27


После уверенной победы в Саратове «Каустик» приехал сдавать экзамен чемпиону прошлого сезона – и едва его не сдал. Выиграв Суперкубок, «красно-синие» получили большой заряд уверенности в своих силах, и явно не были готовы увидеть яркую игру от волгоградцев. Но подопечные Дмитрия Бочарникова показали, что быть поставщиками очков в этом сезоне они не намерены.

С первых минут «Каустик» пошёл вперёд, и уже к началу четвёртой усилиями Кирилла Акрамова и Даниила Кольцова забросил три мяча подряд – 3:0. Армейцы явно не ждали такого старта, но быстро пришли в себя и больше не отпускали «химиков» далеко. Ключом к игре стали линейные: Вадим Ибраков устроил настоящий мастер‑класс – только в первом тайме он забросил пять мячей с линии. А стоило ЦСКА поджать, как Акрамов, Алексанян и Кольцов снова включали пятую скорость и уходили вперёд. Первый тайм остался за гостями – 21:18.

Во втором тайме качели продолжились. Армейцы упорно догоняли, волгоградцы постоянно отрывались. Но к 44-й минуте силы «Каустика» начали таять и Юлиан Гирик впервые в матче сравнял счёт – 26:26, однако химики вновь убежали вперёд: на 49-й минуте – 30:27. А за 6 минут до конца матча на табло в последний раз зажгли равный счёт – 34:34.

Концовка была за хозяевами площадки, неутомимые Дмитрий Ионов и Стас Шабельников затерроризировали оборону волгоградского клуба, и финальная сирена зафиксировала победу ЦСКА – 38:35. Волгоградцы показали хорошую зрелую игру, но не смогли удержать победный счёт. 

Тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников был разочарован:

– Мы забили 35 мячей – в нападении всё получалось. Но 38 пропустили – значит, в нужный момент не вернулись, не отстояли. В конце подрассыпались, допустили ошибки, получили быстрые мячи. ЦСКА перехватил инициативу, а нам не хватило мастерства и опыта, чтобы удержать игру.


Даниил Кольцов, ставший лучшим игроком матча (9 мячей), добавил: 

– Не хватило собранности. Причина не в физике – её хватило. Мы проиграли буквально в последние пять‑шесть минут: не смогли отстоять в защите, где‑то вратари не вытащили, плюс несколько потерь в нападении – и результат на табло.

Лучшими игроками матча были признаны – Даниил Кольцов («Каустик») и Дмитрий Ионов (ЦСКА).

«ЦСКА» (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 38:35 (18:21).

5 сентября. Москва. ВА «Динамо». Предварительный этап. Количество зрителей: 303.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (– Москва).

«ЦСКА»: Богданов – Хмельков (4), Ерканов (9), Шабельников (11), Воробьев (2), Абдулхаков, Ионов (7) – Холмов, Гирик (5), Егоров, Кочура, Перунов, Пукас, Ряполов, Москаленко.

«Каустик»: Великанов – Кольцов (9), Акрамов (8), Глущенко (1), Тропин (1), Ибраков (6), Алексанян (5) – Теплухин, Косенков (1), Кудинов, Токмаков, Палащенко, Турунцев, Востриков, Пихтярев, Светлов (4), Васильев.

Эффективность бросков %: 65 – 68

7-метровые/голы: 3/3 – 8/7.

Штрафное время: 6 – 4.

Следующий матч «Каустик» проведёт 11 сентября в Волгограде: в рамках 3‑го тура Суперлиги команда Дмитрия Бочарникова сразится с подмосковными «Чеховскими медведями». Встреча пройдёт на «Динамо Арене», начало – в 18:30.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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