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Спорт

«Ротор» – «Шинник» – 2:2. Команда проявила характер

Спорт 06.09.2026 06:44
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06.09.2026 06:44


В матче 10-го тура Волгоградский «Ротор» с огромным трудом прервал серию из трёх поражений подряд в матче с закрученным сюжетом против бывшего тренера сине-голубых. А ничью в итоге добыли игроки, вышедшие на замену: решающий гол на 86‑й минуте забил Александр Трошечкин после комбинации с Ираклием Манеловым и Саидом Алиевым.

Команды играли на очень тяжёлом вязком поле, что привело к обилию брака в передачах и множеству фолов, которые отразилось в обилии жёлтых карточек. Арбитр выдавал горчичники по делу, но не пытаясь помешать игре футболистов и всё равно команды заработали аж 10 штук на двоих. 

К радости волгоградских болельщиков в стартовом составе «Ротора» вышел центральный защитник Александр Клещенко, которому команда доверила капитанскую повязку. Матч прошёл в равной борьбе, с небольшим территориальным преимуществом гостей. На 26-й минуте фактор мокрого поля использовал Александр Хубулов, его удар из-за штрафной застиг вратаря хозяев поля врасплох, и он отрыл счёт – 1:0. 

На 39-й минуте оборона «Ротор» проспала гол из своей любимой точки – с центра вратарской площади. Эта точка у ворот – настоящая «слабая зона»: голы отсюда влетают с пугающей регулярностью. В этот раз Альбек Гонгапшев в полном одиночестве получил мяч в трёх метрах от ворот Никиты Чагрова и сравнял счёт – 1:1.

Во втором тайме «Шинник» начал прессинговать, провёл начало активнее, что привело к забитому голу. Навес Эдуарда Валиахметова на 56-й минуте получился неакцентированным и дезориентировал Никиту Чагрова, который не успел вернуться в створ ворот и мяч залетел в дальний угол – 2:1.

Надо признать, волгоградцы провели неплохой матч, они шли вперёд и методично атаковали ворота соперника, хотя на раскисшем поле это было малопродуктивно. Но у Дмитрия Парфёнова нашлись козыри: выход на поле Ираклия Манелова и Саида Алиева освежил атаки сине-голубых. «Ротор» усилил давление и под занавес матча дожал ярославцев: Манелов поборолся на краю штрафной хозяев поля и отдал на Саида Алиева, тот прострелил в штрафную, где на месте оказался Александр Трошечкин, который на 86 минуте сравнял счёт.

Гости продолжали давить до финального свистка, но в решающих эпизодах не хватило точности в завершающей стадии – того самого сантиметра или мгновения. Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов оценил действия своей команды:

Боевой матч. Команда проявила характер, а это особенно важно, потому что мы сейчас в непростой ситуации. После поражений психологически тяжело всем – и игрокам, и нам, но это нормально, мы люди, мы переживаем, но при этом делаем большую работу. Поэтому главное – что в концовке забили и хотели выиграть. Повели 1:0, потом пропустили простой мяч, а второй… ну, бывает так в тяжёлые моменты – иногда просто залетает. Но важно после этого не сломаться. И команда не сломалась. Респект ребятам. Нам остаётся пахать, терпеть, двигаться – и у нас всё получится.

«Шинник» (Ярославль) – «Ротор» (Волгоград) – 2:2 (1:1).

5 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». Количество зрителей: 2069. Количество зрителей в гостевом секторе: 125.

Судьи: Александр Машлякевич (Москва). Александр Сахно (Челябинск). Виктор Медведев (Москва).

«Шинник»: Митров, Чистяков, Карпов, Котин, Валиахметов, Голубев (Шмаков, 69), Ланин, Гонгапшев (Арбузов, 69), Порохов (Миронов, 61), Самойлов (Мартовой, 61), Азявин

«Ротор»: Чагров, Юдинцев, Эммерсон (Хитяев, 46), Покидышев, Поярков (Трошечкин, 45), Умников (Аюпов, 46), Клещенко, Эльдарушев, Симонян, Родионов (Манелов, 70), Хубулов (Алиев, 70).

Гол: Хубулов, 26 (0:1). Гонгапшев, 39 (1:1). Валиахметов, 56 (2:1). Трошечкин, 86 (2:2)

Предупреждены: Ланин, 33 (неспортивное поведение). Голубев, 53 (грубая игра). Карпов, 68 (грубая игра). Котин, 88 (неспортивное поведение) – Умников, 15 (грубая игра).  Эммерсон, 35 (грубая игра). Родионов, 60 (неспортивное поведение). Хитяев, 72 (срыв перспективной атаки). Аюпов, 87 (неспортивное поведение). Трошечкин, 90+2 (неспортивное поведение).

После 10 игр «Ротор» занимает 11 место имея в активе столько же очков. Следующий матч волгоградский клуб проведёт со своим прямым конкурентом в борьбе за 11 строчку в турнирной таблице – красноярским «Енисеем». Матч состоится на «Волгоград Арене» 13 сентября в 17:00.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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