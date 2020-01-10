От Сталинграда - до Великой Победы 10.01.2020 14:20
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10.01.2020 14:20
Сегодня жительница рабочего поселка Даниловка Волгоградской области Раиса Ивановна Сорокина принимает гостей. Поздравить с 95-летием пришли ее земляки, чтобы в который раз сказать спасибо за ее неравнодушие, способность всю свою жизнь сеять разумное, доброе, вечное. Как сообщил ИА "Высота 102" старожил Даниловки Валерий Яковлевич Нецветаев, таких людей, как Раиса Ивановна, осталось в Волгоградской области всего трое человек. В 1942-м году, когда война подошла плотную к Сталинграду, Даниловский райком комсомола бросил клич: «Родина - в опасности! Комсомольцы, все на защиту Сталинграда!». И более 90 девятиклассников, кого по состоянию здоровья не взяли на фронт, пешей колонной отправились в Камышин для формирования подразделений на защиту Сталинграда. После митинга в Камышине Раиса Болвачева , - это ее девичья фамилия, - вместе с ребятами переправилась на левый берег Волги и пешком дошла до обороняющегося города. Работала в штабе партизанского движения при Сталинградском обкоме ВЛКСМ. Комплектовала разведгруппы, выводила за линию фронта, принимала разведданные, передавала их войскам, эвакуировала раненых.
После победы под Сталинградом собирала осиротевших детей, отправляла по детским учреждениям, разбирала завалы, восстанавливала дома и здания. После войны была долгая пионерская, комсомольская и партийная работа. И - безграничное уважение земляков: ветеранов, молодежи.
"Она постоянно встречалась с о школьниками, студентами, ее удивительные рассказы о том времени и о себе, фронтовиках и вообще о людях того поколения были лучше всяких слов о патриотизме и любви к Отчизне, - говорит Валерий Нецветаев. - Она никогда не изменяла своим принципам, всегда была честной, принципиальной, справедливой. И сейчас, несмотря на полную слепоту, не потеряла интереса к жизни и по-прежнему гордится медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией". Как и прежде, рада всем, кто ее навещает: друзьям, соседям, пионерам и комсомольцам, которые над ней шефствуют. Мы, все жители Даниловки, поздравляем нашу великую труженицу, замечательного человека Раису Ивановну с юбилеем и желаем ей здоровья, здоровья и здоровья", - сказал Валерий Нецветаев.
Напомним, год назад редакция рассказывала о Раисе Ивановне Сорокиной в материалах "В Волгоградской области ветеран меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы", "Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда", "В Волгоградской области 94-летней защитнице Сталинграда вручили памперсы под видеокамеры". Как отметил Нецветаев, "после вмешательства губернатора в данную ситуацию проблема была решена раз и навсегда, чему все очень рады".
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