Легенда «Ротора» Игорь Суровикин не прошел в Госдуму





Экс-игрок «Ротора» Игорь Суровикин набрал на выборах в Госдуму по Волгоградскому одномандатному округу №85 4,73% голосов избирателей. Это – шестой результат среди 7 претендентов, принявших участие в выборах.

Напомним, Игорь Суровикин баллотировался в Госдуму от партии пенсионеров. В настоящее время легендарный игрок волгоградского футбольного клуба работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва.

Как ранее сообщалось, победу в этом округе одержал спецпредставитель губернатора Волгоградской области единоросс Николай Николаев. По количеству голосов избирателей Игоря Суровикина опередили бывший член облизбиркома коммунист Андрей Шевченко, Владислав Никоненко, представляющий ЛДПР, Кирилл Бочков, сотрудник управления делами администрации Волгоградской области, выдвинутый партией «Новые люди» и справоросс Александр Пугачев. Меньше всего голосов по этому округа набрала Дарья Казакова, член партии «Зеленые».



