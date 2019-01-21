Общество

В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы

Общество 21.01.2019 04:18
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21.01.2019 04:18

"Помогите моей старенькой маме,  Сорокиной Раисе Ивановне, продать или обменять ее медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы и пеленки". С такой просьбой, как сообщила ИА "Высота 102" дочь 94-летней защитницы Сталинграда Татьяна Николаевна, они вынуждены обратиться из-за ситуации с получением крайне необходимого им белья. 
Как говорит дочь пожилой женщины, живут они в Даниловке.  В 2017 году ее мама, инвалид второй группы, получила пеленки и подгузники сразу на год, но в октябре 2018-го средства ухода закончились, а инвалидность усилили до 1-й группы. 
"В октябре 2018-го обратились в Даниловский реабилитационный центр. Сказали, рано хотите, обратитесь в декабре. Пришла 7 декабря, а мне говорят: опоздала, надо было прийти 6-го числа, - рассказывает 70-летняя дочь ветерана. - Кроме того,  представители реабилитационного центра заявили, что деньги будут перечислены на приобретение гигиенических средств в начале 2019 года, затем будет тендер, а подгузники придут только в марте или позже. Но нам-то как быть, если за одну упаковку платим 1200 рублей, а компенсируют только 500?".
По словам Татьяны Николаевны, ее родители в ноябре 1942-го года  в составе колонны даниловских комсомольцев добровольно отправились на защиту Сталинграда. "В боевых действиях мама не участвовала, - уточняет она, - работала в составе штаба партизанского движения при Сталинградском обкоме ВЛКСМ, формировала диверсионные группы, выводила их за линию фронта. Так неужели она не заработала этой малой заботы от государства, ведь она просит только то, что положено по праву. Поэтому  от безвыходности мы и решили медаль "За борону Сталинграда" обменять на памперсы или продать". 
Татьяна Николаевна говорит, что они обратились к депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову, с которым лично знакомы, чтобы он  передал их просьбу тем, от кого зависит решение их вопроса.
Как прокомментировал редакции ИА "Высота 102" парламентарий, он уже направил письма в администрацию области, управляющему волгоградским реготделением фонда соцстрахования с просьбой ускорить для инвалида 1-й группы получение жизненно-необходимых одноразовых индивидуальных средств ухода. Тем более, что  "таких комсомольцев-добровольцев, как Раиса Ивановна Сорокина,  осталось в нашей области всего несколько человек, и все они - заслуженные люди", - подчеркнул Михаил Таранцов. 

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