Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Под Ростовом восстанавливают пути после схода цистерн с мазутом
На перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области продолжаются восстановительные работы после схода вагонов, передает Привет-Ростов.  Напомним, в результате  схода вагонов в Ростовской области пути и контактная сеть получили повреждения....
Федеральные новости
 СК расследует издевательства над пациентами в частном рехабе
В Саратовской области завели уголовное дело по факту издевательств над пациентами в частном реабилитационном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, передает «СарИнформ». Как стало известно изданию, речь...
Общество

Долги волгоградцев по алиментам и ЖКУ поставят крест на получении ими кредитов

Общество 21.09.2026 19:35
0
21.09.2026 19:35


Банк России планирует расширить список данных, которые банки учитывают при оценке долговой нагрузки заемщика, сообщаю эксперты системы «Гарант». Это значит, что при решении о выдаче кредита кредиторы могут начать смотреть не только на действующие займы, но и на другие финансовые обязательства волгоградцев.

Смысл предлагаемых нововведений

Как следует из проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2027 год и период 2028–2029 годов, опубликованного на сайте регулятора, в расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) планируется включить задолженность физических лиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство. Речь идет в том числе о долгах за коммунальные услуги, услуги связи и алиментных обязательствах. Банк России предлагает обязать банки учитывать эти сведения при расчете ПДН.

Кроме того, кредиторов обяжут включать в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются операторами соответствующих сервисов в бюро кредитных историй. Также будет проработан вопрос о включении в расчет рассрочки от застройщика при покупке недвижимости.

По замыслу регулятора, эти меры повысят качество оценки долговой нагрузки за счет полного учета действующих обязательств заемщика.

Что это значит для жителей Волгоградской области

Если инициатива будет принята, банки увидят более полную картину финансовых обязательств волгоградца. С одной стороны, это снизит риски чрезмерной закредитованности: человек не сможет взять новый кредит, скрывая старые долги. С другой — некоторым заёмщикам с непогашенными обязательствами по ЖКХ, связи или алиментам может стать сложнее получить одобрение по кредиту или условия окажутся менее выгодными. Особенно это коснётся тех, у кого открыто исполнительное производство.

Отметим, что пока речь идет только о проекте документа – окончательное решение еще не принято. Однако волгоградцам, планирующим брать кредиты в будущем, уже сейчас стоит внимательнее относиться к своим обязательствам: вовремя оплачивать коммунальные услуги, связь и алименты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2026 22:13
Общество 21.09.2026 22:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 21:20
Общество 21.09.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 20:45
Общество 21.09.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 20:30
Общество 21.09.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 20:00
Общество 21.09.2026 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 19:35
Общество 21.09.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 19:14
Общество 21.09.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 18:27
Общество 21.09.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 16:28
Общество 21.09.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 16:01
Общество 21.09.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 15:55
Общество 21.09.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 15:25
Общество 21.09.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 15:12
Общество 21.09.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 14:57
Общество 21.09.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2026 14:43
Общество 21.09.2026 14:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:13
В Волгоградской области 21 сентября объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:20
Росимущество выставило на продажу 37 изъятых у волгоградцев мобильниковСмотреть фотографии
20:45
В Камышинской колонии почтили память ветерана ВОВ Ивана ТимощенкоСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде открылся первый детский культурно-просветительский центр «Наследники»Смотреть фотографии
20:14
В «Сириусе» стартовал Чемпионат России по фиджитал-спорту: Волгоград выставил сразу пять командСмотреть фотографии
20:00
Легенда «Ротора» Игорь Суровикин не прошел в ГосдумуСмотреть фотографии
19:35
Долги волгоградцев по алиментам и ЖКУ поставят крест на получении ими кредитовСмотреть фотографии
19:14
Фермер из Волгоградской области не смог выплатить 11 млн за топливоСмотреть фотографии
18:45
Под Ростовом восстанавливают пути после схода цистерн с мазутомСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде под асфальтом обнаружили памятник археологии эпохи средневековьяСмотреть фотографии
17:53
«Билайн бизнес» построил 1,8 км оптоволокна для стратегического инфраструктурного энергообъектаСмотреть фотографии
17:49
Бочаров поблагодарил волгоградцев за поддержрку на выборах в ГДСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде осуждены создатели финансовой пирамиды на 846 миллионовСмотреть фотографии
17:31
Экс-депутат Госдумы Волоцков после выборов вернулся домойСмотреть фотографии
17:11
СК расследует издевательства над пациентами в частном рехабеСмотреть фотографии
16:28
В Волжском на 3 дня пропадет горячая водаСмотреть фотографии
16:01
Театр кукол в Волгограде опроверг запрет на фото у парадного входаСмотреть фотографии
15:55
На юге Волгограда ограничат движение на время ремонта коллектора под ВДСКСмотреть фотографии
15:44
Под Волгоградом за красивую жизнь за счет бюджета осуждена экс-начальник МКУ «ЦБО»Смотреть фотографии
15:25
Волгоградская молодёжь выиграла гранты на 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:23
Етеревская – на связи! Старейшая казачья станица под Урюпинском обрела интернетСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде умер воспитавший чемпионов России тренер Борис ГорьковСмотреть фотографии
14:57
Путин наградил четырех волгоградцев за труды в сфере АПКСмотреть фотографии
14:43
Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%Смотреть фотографии
14:39
Прокуратура помогла 92-летней волгоградке получить статус «Житель осаждённого Сталинграда»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы смогут легально пользоваться криптовалютой к концу 2026 годаСмотреть фотографии
13:41
Жаловались на волокиту и просились к врачам: Мосгорсуд продлил домашний арест двум волгоградским чиновникамСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцев пугают переводом пенсий в цифруСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом в «паровозике» из большегрузов пострадал один человекСмотреть фотографии
12:42
Три одномандатника-единоросса прошли в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
 