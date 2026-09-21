



Банк России планирует расширить список данных, которые банки учитывают при оценке долговой нагрузки заемщика, сообщаю эксперты системы «Гарант». Это значит, что при решении о выдаче кредита кредиторы могут начать смотреть не только на действующие займы, но и на другие финансовые обязательства волгоградцев.

Смысл предлагаемых нововведений

Как следует из проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2027 год и период 2028–2029 годов, опубликованного на сайте регулятора, в расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) планируется включить задолженность физических лиц по неисполненным обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство. Речь идет в том числе о долгах за коммунальные услуги, услуги связи и алиментных обязательствах. Банк России предлагает обязать банки учитывать эти сведения при расчете ПДН.

Кроме того, кредиторов обяжут включать в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются операторами соответствующих сервисов в бюро кредитных историй. Также будет проработан вопрос о включении в расчет рассрочки от застройщика при покупке недвижимости.

По замыслу регулятора, эти меры повысят качество оценки долговой нагрузки за счет полного учета действующих обязательств заемщика.

Что это значит для жителей Волгоградской области

Если инициатива будет принята, банки увидят более полную картину финансовых обязательств волгоградца. С одной стороны, это снизит риски чрезмерной закредитованности: человек не сможет взять новый кредит, скрывая старые долги. С другой — некоторым заёмщикам с непогашенными обязательствами по ЖКХ, связи или алиментам может стать сложнее получить одобрение по кредиту или условия окажутся менее выгодными. Особенно это коснётся тех, у кого открыто исполнительное производство.

Отметим, что пока речь идет только о проекте документа – окончательное решение еще не принято. Однако волгоградцам, планирующим брать кредиты в будущем, уже сейчас стоит внимательнее относиться к своим обязательствам: вовремя оплачивать коммунальные услуги, связь и алименты.