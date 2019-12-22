В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасей





Отец и сын в Волгоградской области признаны виновными в незаконной рыбалке на особо охраняемой природной территории с применением запрещенных орудий лова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Иловлинского районного суда, обоим назначено условное лишение свободы. Отцу – на 2 года, а сыну – на 2 года и 2 месяца.

Следствием и судом установлено, что 15 июля текущего года мужчины отправились на рыбалку. Они взяли с собой резиновую надувную лодку «Ветерок-1» с веслами и рыболовную сеть. Приехав на автомобиле к ерику «Прорва», расположенному в акватории государственного охотничьего заказника регионального значения «Задонский», в пределах которого запрещена любительская рыбалка и охота, установили 90-метровую рыболовную сеть, которая является запретным орудием лова.

С ее помощью они выловили 24 карася, причинив материальный ущерб государству на 12 000 рублей. После снятия сети рыбаки были задержаны сотрудниками полиции и инспектором рыбоохраны. Ущерб, причиненный в результате преступления, они возместили полностью и раскаялись.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.