В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасей

Расследования 22.12.2019 17:04
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22.12.2019 17:04
Отец и сын в Волгоградской области признаны виновными в незаконной рыбалке на особо охраняемой природной территории с применением запрещенных орудий лова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Иловлинского районного суда, обоим назначено условное лишение свободы. Отцу – на 2 года, а сыну – на 2 года и 2 месяца.
Следствием и судом установлено, что 15 июля текущего года мужчины отправились на рыбалку. Они взяли с собой резиновую надувную лодку «Ветерок-1» с веслами и рыболовную сеть. Приехав на автомобиле к ерику «Прорва», расположенному в акватории государственного охотничьего заказника регионального значения «Задонский», в пределах которого запрещена любительская рыбалка и охота, установили 90-метровую рыболовную сеть, которая является запретным орудием лова.
С ее помощью они выловили 24 карася, причинив материальный ущерб государству на 12 000 рублей. После снятия сети рыбаки были задержаны сотрудниками полиции и инспектором рыбоохраны. Ущерб, причиненный в результате преступления, они возместили полностью и раскаялись.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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