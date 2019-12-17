Пенсионеры, будьте бдительны: вам звонят мошенники!

Финграмотность 17.12.2019 10:53
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17.12.2019 10:53
Вам позвонили на мобильный телефон, назвали Ваши персональные данные и первые цифры банковской карты, а затем попросили сообщить паспортные данные и полный номер банковской карты либо под различными предлогами: вам положен перерасчет, ваша карта якобы заблокирована Пенсионным фондом, предлагают срочно приехать в Управление ПФР в своём районе.
ОПФР предупреждает: «Будьте бдительны! Вам позвонили мошенники, целью которых является завладеть информацией о Вашей банковской карте и паспортными данными либо выманить Вас из дома».
Так, по информации ГУВД по Волгоградской области, 12 декабря 2019 года в полицию города Котово с заявлениями о совершенных мошенничествах обратились двое местных жительниц. Пенсионеркам 57 и 54 лет на телефоны позвонили неизвестные, которые представились работниками государственного пенсионного фонда и сообщили им о якобы неправильно начисленной пенсии. Под предлогом перечисления недополученных денег звонившие попросили назвать номера банковских карт, а также пароли. Лжеработники были настолько убедительны в своих рассказах, что котовчанки выдали требуемую информацию. После этого со счетов пенсионеров исчезала наличность: одна женщина лишилась 730 тыс. рублей, другая – 590 тыс. рублей. Оперативники выяснили, что в обоих случаях мошенники звонили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ОПФР по Волгоградской области, в настоящее время также участились и другие виды мошенничества. Например, во время обхода квартир или по телефону мошенники представляются сотрудниками ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о якобы полагающейся гражданину денежной выплате и просят сообщить паспортные данные, последние цифры банковской карты.
Отделение ПФР по Волгоградской области напоминает, что сотрудники Пенсионного Фонда не осуществляют указанные выше действия. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте. В компетенцию ПФР не входит блокировка карт, выданных кредитными учреждениями, а также перечисление на них дополнительных средств, якобы после проведенного перерасчета. Кроме того, любой гражданин может позвонить на многоканальный телефон регионального отделения ПФР по номеру 96 -0-09 и уточнить поступившую информацию.
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