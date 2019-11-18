Финграмотность

«Не имей проблем с долгами!»: 10-летняя Алена Ершова из Михайловки весело и спортивно учит финграмотности

Финграмотность 18.11.2019 11:36
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18.11.2019 11:36


Школьница из города Михайловка Волгоградской области Алена Ершова стала победительницей межрегионального конкурса школьных команд FinFun, реализованный в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы конкурса, участники должны были разработать комплекс из физического упражнения и речёвки на тему финансовой грамотности, который можно использовать в качестве физкультминутки на уроке. В присланных на конкурс видеороликах участники должны были продемонстрировать разработанный ими комплекс. 
В финал вышло более 30 работ, присланных со всех концов России:от Великого Новгорода до Абакана и от Архангельска до Ставрополья. Каждая работа прошла через четыре фильтра оценки. Помимо соответствия теме конкурса, внимание уделялось содержанию речевки, художественному уровню работы и качеству видеоролика. 
По итогам соревнования первое место заняла Алёна Ершова, школьница из г. Михайловка Волгоградской области, в работе которой жюри конкурса особо отметило актуальность выбранной темы – правила грамотного обращения с долгами, а также полноту руководства по проведению физической зарядки-разминки.
«Серебро» присуждено Александру Зайкову и учащимся Кречетовской средней школы Архангельской области. Третье призовое место заняла Несерина Алла из школы №17 г. Волжский Волгоградской области с работой «Звериная зарядка»: это пять коротких костюмированных историй, затрагивающих темы кредитования, разумных трат, страхования и финансовой«подушки безопасности». 
Межрегиональный конкурс проводился в рамках подпроекта «FinFun: комплекс подвижных игр для школьников на тему финансовой грамотности».

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