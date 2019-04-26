Финграмотность

Минфин РФ при поддержке Сбербанка научил волгоградских школьников распоряжаться финансами

Финграмотность 26.04.2019 15:45
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26.04.2019 15:45


В Волгограде при поддержке Сбербанка в рамках организованной Минфином РФ Недели финансовой грамотности состоялся сити-квест «Финансовый навигатор». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, участниками квеста стали более 200 школьников лицея №7 и МОУ СОШ № 40. 
Команды участников, получив кейс-задания, посетили различные локации, пытаясь решить непростые задачи, с которыми сталкиваются взрослые люди в реальной жизни. 
Какой кредит взять выгоднее, где лучше совершить обмен валюты, как сохранить и преумножить сбережения, оптимизировать расходы, куда вложить деньги, чтобы их не потерять? На эти и другие вопросы участники квеста теперь смогут ответить незамедлительно, ведь они, получив консультацию сотрудника банка, выполнили все задания игры. 
«Интересно все: и возможность совместной работы с одноклассниками в необычной ситуации, и формат квеста, когда нужно очень быстро перемещаться и принимать решения. И, конечно же, важны полученные знания. Я уже пользуюсь картой, расплачиваюсь ей в магазине, поэтому вопросы финансовой грамотности для меня очень актуальны», - отметил один из участников квеста Даниил.
 
Участники сити-квеста производили настоящие расчеты, коллегиально принимая решения, стоит ли оформлять кредит, совершать ту или иную покупку. Результаты игры подведут не сразу, команде экспертов придется потрудиться, оценивая ответы школьников. Команда, которая дала наибольшее количество верных ответов за самый короткий срок, получит специальные призы от партнеров.
В этом году площадками для проведения сити-квеста стали 4 города: Ярославль, Красноярск, Санкт-Петербург, вошел в их число и Волгоград.
Как пояснили информагентству в филиале Сбербанка, они уже не в первый раз принимают участников подобного квеста. В прошлом году молодежь посетила один из филиалов организации, расположенный в Центральном районе. 
«Сбербанк уделяет особое внимание повышению финансовой грамотности молодёжи. Сегодня, когда дети имеют возможность с самого раннего возраста становиться клиентами банка, очень важно проводить с ними эту работу. Мы заботимся о клиентах, в том числе и о самых юных, поэтому всегда готовы в доступной и понятной форме сориентировать ребят в мире их финансовых возможностей», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк, Евгений Воеводин. 
Справка. Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности.

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