Финграмотность

Алексей Фирсов: волгоградцы стали лучше разбираться в финансах

Финграмотность 13.04.2019 10:34
151 0
13.04.2019 10:34


В Волгоградской области, активно включившейся в работу по финансовому просвещению граждан, по мнению многих экспертов, заметно подтянулся уровень финансовой грамотности.  О роли финансового образования рассказал заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.
-Алексей Александрович, оцените позиции Волгоградской области в повышении финансовой грамотности: каковы наши успехи, какое место среди других регионов мы занимаем?
- Министерством финансов Российской Федерации было проведено социологическое исследование уровня финансовой грамотности регионов. В нем участвовали все 85 субъектов. Волгоградская область занимает уверенную среднюю позицию, поэтому в этом смысле нам есть, куда стремиться. Впереди много работы. Но я не могу не отметить, что уровень знаний заметно подтянулся и во многом это обусловлено накопленным жизненным опытом граждан в сфере финансовых услуг. Очень помогли лекции, с которыми выступают специалисты различных ведомств. Но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно продолжать эту работу, следуя заданному курсу.
- По вашему мнению, какова роль финансовой грамотности в процессе образования?
- Сейчас финансовая грамотность в системе российского образования - это не просто курс о домашних финансах. Это практические знания, которые помогают нашим детям и формируют у них очень важные навыки - управления личным бюджетом. Без таких навыков человек сильно рискует понести денежные потери, может, к примеру, заключить невыгодный договор и получить убытки или стать жертвой финансовых мошенников. В условиях доступных кредитных ресурсов, такие знания формируют у ребенка – будущего взрослого человека -  рациональное мышление и ответственность: бездумно брать кредиты он не станет, а все тщательно взвесит. 
- Какая работа ведется Центробанком по этому направлению?
- В 2016 году между Банком России и Минобрнауки РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в России на 2017-2021 годы. В рамках этого партнерства согласован и реализуется перечень мероприятий, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас мы готовим тьюторов. Это люди, которые, собственно, и проводят лекции, и мы помогаем им с материалами, разъясняем, делимся опытом. Кроме того, мы повышаем квалификацию преподавателей, разрабатываем и внедряем образовательные программы по финансовой грамотности в учебные модули.
- То есть работу по повышению финансовой грамотности Вы ведете не только с детьми, но и со взрослыми. Почему?
- Подумайте, насколько сейчас важно современному человеку уметь ориентироваться в продуктах и услугах финансового рынка, правильно соотносить понятия риск и доходность, знать свои права. Каждому потребителю финансовой услуги, как минимум, необходимо внимательно изучать условия договора, прежде чем его подписывать, задавать вопросы по каждому пункту, которые вызывают сомнения, и на основании этого осознанно принимать решение о выборе той или иной финансовой услуги. 
- Что отличает грамотного и рационального потребителя финансовых услуг? Есть ли какой-то идеальный образ?
- Важной составляющей финансово грамотного поведения является способность гражданина рационально и на долгосрочной основе планировать свои финансовые цели и пути их достижения. Рациональный потребитель финансовых продуктов - это человек, который умеет грамотно выбрать наиболее оптимальный для него вариант, способен жить по средствам, знает, как эффективно приумножить личные сбережения. Это человек, который ведет учет доходов и расходов, своевременно выполняет свои финансовые обязательства. А в идеале - следит за изменениями в законодательстве, на финансовом рынке, не рискует понапрасну, постоянно повышает уровень своих знаний, формируя «подушку безопасности».
 
Беседу вела Екатерина Сушко, консультант по мероприятиям информационной кампании Программ по повышению уровня финансовой грамотности в Волгоградской области

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Алексей Фирсов: волгоградцы стали лучше разбираться в финансах
13.04.2019 10:34
152 0
Школьника из Суровикино после победы в федеральной олимпиаде по финансовой грамотности ждут в Москве
22.03.2019 10:45
6320 0
В Банке России поделились планами стратегии финансовой доступности в сёлах регионов
14.03.2019 11:28
2819 0
Финграмотность
22.03.2019 10:45
Финграмотность 22.03.2019 10:45
6320 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
14.03.2019 11:28
Финграмотность 14.03.2019 11:28
2819 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
01.03.2019 16:07
Финграмотность 01.03.2019 16:07
4065 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
20.12.2018 11:42
Финграмотность 20.12.2018 11:42
12611 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
28.11.2018 12:52
Финграмотность 28.11.2018 12:52
4855 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
02.11.2018 17:09
Финграмотность 02.11.2018 17:09
7406 7 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
24.10.2018 11:46
Финграмотность 24.10.2018 11:46
6625 6 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
30.08.2018 14:23
Финграмотность 30.08.2018 14:23
11920 6 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
28.08.2018 08:41
Финграмотность 28.08.2018 08:41
2485 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
23.08.2018 15:21
Финграмотность 23.08.2018 15:21
10125 6 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
21.08.2018 15:16
Финграмотность 21.08.2018 15:16
2829 5 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
05.08.2018 11:25
Финграмотность 05.08.2018 11:25
4276 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
28.07.2018 19:30
Финграмотность 28.07.2018 19:30
8225 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
25.07.2018 09:33
Финграмотность 25.07.2018 09:33
1712 0 Обсудить

0
Далее
Финграмотность
12.07.2018 10:22
Финграмотность 12.07.2018 10:22
3757 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:24
В Волгограде суд прикрыл бизнес коммерсантов на «отхожем месте»Смотреть фотографии
11:43
«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушитьСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде под утро полыхнули три иномаркиСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом неуправляемая иномарка сбила ребенкаСмотреть фотографии
06:00
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерийСмотреть фотографии
20:43
На федеральной трассе под Волгоградом опрокинулся грузовик - водитель в больницеСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: В деле о страшном ДТП в Волгограде вскрываются новые подробности Смотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Председатель Волгоградской облдумы не хочет расставаться с мандатомСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде суд арестовал спровоцировавшего смертельное ДТП водителя (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В волгоградском кооперативе беглого экс-депутата Госдумы ввели процедуру банкротстваСмотреть фотографии
16:22
Арестован еще один подозреваемый в участии в смертельной драке около клуба «Лофт» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Турист из Башкортостана рассказал Андрею Бочарову о дорогах в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
В Волгоградской области нашли виновных в двойных платежках за вывоз мусора Смотреть фотографии
15:08
В Волгограде подозреваемый в гибели парня около клуба «Лофт» останется за решеткойСмотреть фотографии
13:59
В Волгоградской области за три месяца ликвидировали 1,5 тысячи фиктивных компанийСмотреть фотографии
13:41
Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять ВолгоградСмотреть фотографии
13:15
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении Смотреть фотографии
12:55
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверкиСмотреть фотографии
12:31
В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожегоСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских временСмотреть фотографии
11:48
"Люди в панике разбегались": появилось новое видео тарана маршруткой остановки в Волгограде Cмотреть видео
11:19
В Волгограде задержали телефонных мошенников "межрегионального" масштаба (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:12
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
10:42
«Сорок три штрафа»: Задержанного водителя “Hyundai Accent” за смертельное ДТП с маршруткой уже лишали прав Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде молодой водитель “Mercedes” отвез в больницу сбитую им пенсионерку
10:11
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет горетьСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде задержан водитель легковушки за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
21:29
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 