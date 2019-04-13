Алексей Фирсов: волгоградцы стали лучше разбираться в финансах

Финграмотность 13.04.2019 10:34
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13.04.2019 10:34
В Волгоградской области, активно включившейся в работу по финансовому просвещению граждан, по мнению многих экспертов, заметно подтянулся уровень финансовой грамотности. О роли финансового образования рассказал заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.
-Алексей Александрович, оцените позиции Волгоградской области в повышении финансовой грамотности: каковы наши успехи, какое место среди других регионов мы занимаем?
- Министерством финансов Российской Федерации было проведено социологическое исследование уровня финансовой грамотности регионов. В нем участвовали все 85 субъектов. Волгоградская область занимает уверенную среднюю позицию, поэтому в этом смысле нам есть, куда стремиться. Впереди много работы. Но я не могу не отметить, что уровень знаний заметно подтянулся и во многом это обусловлено накопленным жизненным опытом граждан в сфере финансовых услуг. Очень помогли лекции, с которыми выступают специалисты различных ведомств. Но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно продолжать эту работу, следуя заданному курсу.
- По вашему мнению, какова роль финансовой грамотности в процессе образования?
- Сейчас финансовая грамотность в системе российского образования - это не просто курс о домашних финансах. Это практические знания, которые помогают нашим детям и формируют у них очень важные навыки - управления личным бюджетом. Без таких навыков человек сильно рискует понести денежные потери, может, к примеру, заключить невыгодный договор и получить убытки или стать жертвой финансовых мошенников. В условиях доступных кредитных ресурсов, такие знания формируют у ребенка – будущего взрослого человека - рациональное мышление и ответственность: бездумно брать кредиты он не станет, а все тщательно взвесит.
- Какая работа ведется Центробанком по этому направлению?
- В 2016 году между Банком России и Минобрнауки РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в России на 2017-2021 годы. В рамках этого партнерства согласован и реализуется перечень мероприятий, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас мы готовим тьюторов. Это люди, которые, собственно, и проводят лекции, и мы помогаем им с материалами, разъясняем, делимся опытом. Кроме того, мы повышаем квалификацию преподавателей, разрабатываем и внедряем образовательные программы по финансовой грамотности в учебные модули.
- То есть работу по повышению финансовой грамотности Вы ведете не только с детьми, но и со взрослыми. Почему?
- Подумайте, насколько сейчас важно современному человеку уметь ориентироваться в продуктах и услугах финансового рынка, правильно соотносить понятия риск и доходность, знать свои права. Каждому потребителю финансовой услуги, как минимум, необходимо внимательно изучать условия договора, прежде чем его подписывать, задавать вопросы по каждому пункту, которые вызывают сомнения, и на основании этого осознанно принимать решение о выборе той или иной финансовой услуги.
- Что отличает грамотного и рационального потребителя финансовых услуг? Есть ли какой-то идеальный образ?
- Важной составляющей финансово грамотного поведения является способность гражданина рационально и на долгосрочной основе планировать свои финансовые цели и пути их достижения. Рациональный потребитель финансовых продуктов - это человек, который умеет грамотно выбрать наиболее оптимальный для него вариант, способен жить по средствам, знает, как эффективно приумножить личные сбережения. Это человек, который ведет учет доходов и расходов, своевременно выполняет свои финансовые обязательства. А в идеале - следит за изменениями в законодательстве, на финансовом рынке, не рискует понапрасну, постоянно повышает уровень своих знаний, формируя «подушку безопасности».
Беседу вела Екатерина Сушко, консультант по мероприятиям информационной кампании Программ по повышению уровня финансовой грамотности в Волгоградской области
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