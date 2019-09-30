Финграмотность

ОНФ запустил проект по повышению финансовой грамотности пожилых людей «Расскажи бабушке»

Финграмотность 30.09.2019 16:03
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30.09.2019 16:03


Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» при стратегической поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности разработали и запустили социальную кампанию по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ОНФ.  
На сайте http://telltogranny.ru/ собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты Народного фронта записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что люди старшего поколения – самая уязвимая категория населения, которая нуждается в заботе и защите: «Мы чаще всего в своей работе сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. Кампания «Расскажи бабушке» стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от мошенников. Идея проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Мы решили таким образом подарить заботу нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам».
На сайте кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, разработанные экспертами, кредитными правозащитниками по самым распространенным проблемам, с которыми могут столкнуться пожилые люди на финансовом рынке. На сайте предусмотрена возможность скачать эти материалы, распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном формате. Также памятки и методички можно распространять среди тех, кто не обладает компьютерами и смартфонами.
Помимо методических пособий эксперты размещают на сайте образовательные видеоролики. Герои видео – дети. Они понятно и с юмором рассказывают о правилах безопасности, предупреждают об опасностях, которые могут грозить пожилому человеку. Для людей со слабым зрением на сайте размещены аудиоверсии роликов.
«Бабушки, дедушки – это наши родители, они часто заботятся о своих внуках – наших детях. Они нас слушают, доверяют нашим знаниям. Мы призываем всех и каждого присоединиться к нашему проекту и позаботиться о них», – отметила Лазарева.
 

 

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