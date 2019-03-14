Финграмотность

В Банке России поделились планами стратегии финансовой доступности в сёлах регионов

Финграмотность 14.03.2019 11:28
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14.03.2019 11:28


Как сделать финансовые услуги понятными и доступными для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов регионов – об этом, как сообщает ИА «Высота 102», накануне шла речь на брифинге руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.
Как пояснил Михаил Мамута, в 2018 году Банк России принял Стратегию по повышению финансовой доступности в РФ. Среди основных направлений стратегии стали улучшение  уровня доступности, скорости и качества финансовых услуг на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях,  особенно для социально незащищенных групп населения, ограниченных в доступе к финансовым услугам. А это - пенсионеры, инвалиды и  маломобильные группы населения.
По внутренней видеоконференцсвязи на территории ЮФО и СКФО журналисты СМИ задавали вопросы по заданной теме, а их было немало.
Одной из основных проблем называлась отсутствие интернета в отдаленных точках региона. Поэтому работа по цифровизации и доступом в интернет, по словам Михаила Мамуты,  провайдерами ведется достаточно активно.
В рамках повышения финансовой доступности говорилось и о пилотном проекте «Cash out» по выдаче наличных держателям банковских карт в кассах торгово-сервисных точек обслуживания. Он уже запущен в Дальневосточном федеральном округе и планируется к запуску в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. «Эти регионы отличаются высокой плотностью населения, небольшой долей сельских населенных пунктов в округе, и при этом высокой долей сельского населения. Кроме того, в обоих округах на одну точку доступа к финансовым услугам приходится большое число человек», - было отмечено на брифинге.
Михаил Мамута особо подчеркнул, что доступность банковских услуг должна развиваться параллельно с финансовым просвещением. На текущий год Банком России запланировано проведение для более чем 2 млн участников  очных и заочных мероприятий по этой теме. 
Для справки. На текущий момент более 95% городов и поселков городского типа в РФ обеспечены подразделениями банков. При этом большинство сельских населенных пунктов, где проживает более 10 млн человек, не имеют ни одного такого подразделения.

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