



Как сделать финансовые услуги понятными и доступными для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов регионов – об этом, как сообщает ИА «Высота 102», накануне шла речь на брифинге руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.

Как пояснил Михаил Мамута, в 2018 году Банк России принял Стратегию по повышению финансовой доступности в РФ. Среди основных направлений стратегии стали улучшение уровня доступности, скорости и качества финансовых услуг на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, особенно для социально незащищенных групп населения, ограниченных в доступе к финансовым услугам. А это - пенсионеры, инвалиды и маломобильные группы населения.

По внутренней видеоконференцсвязи на территории ЮФО и СКФО журналисты СМИ задавали вопросы по заданной теме, а их было немало.

Одной из основных проблем называлась отсутствие интернета в отдаленных точках региона. Поэтому работа по цифровизации и доступом в интернет, по словам Михаила Мамуты, провайдерами ведется достаточно активно.

В рамках повышения финансовой доступности говорилось и о пилотном проекте «Cash out» по выдаче наличных держателям банковских карт в кассах торгово-сервисных точек обслуживания. Он уже запущен в Дальневосточном федеральном округе и планируется к запуску в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. «Эти регионы отличаются высокой плотностью населения, небольшой долей сельских населенных пунктов в округе, и при этом высокой долей сельского населения. Кроме того, в обоих округах на одну точку доступа к финансовым услугам приходится большое число человек», - было отмечено на брифинге.

Михаил Мамута особо подчеркнул, что доступность банковских услуг должна развиваться параллельно с финансовым просвещением. На текущий год Банком России запланировано проведение для более чем 2 млн участников очных и заочных мероприятий по этой теме.

Для справки. На текущий момент более 95% городов и поселков городского типа в РФ обеспечены подразделениями банков. При этом большинство сельских населенных пунктов, где проживает более 10 млн человек, не имеют ни одного такого подразделения.



