



В рамках VI Всероссийской недели сбережений Сбербанк подготовил новую просветительскую программу. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализует Министерство финансов РФ.

Напомним, Неделя сбережений стартует 31 октября во всех регионах страны. Аудитория Недели сбережений охватывает практически все возрастные группы, полезную информацию клиенты Сбербанка смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

Центральной темой VI Всероссийской недели сбережений станет цифровизация финансовых услуг. Практически в каждом уголке России пройдут лекции и семинары, финансовые фестивали, бесплатные очные и онлайн-консультации финансовых экспертов, образовательно-просветительские мероприятия.

В ноябре 2019 года сотрудники Поволжского банка ПАО Сбербанк проведут образовательные семинары, лекции и мастер-классы для студентов, взрослого населения, людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью на темы «Простые правила безопасности», «Как защититься от мошенничества», «Бюджет современного пенсионера». Мероприятия пройдут в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. Задача — привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Повышение финансовой грамотности населения – важная социальная задача, в решении которой Сбербанк традиционно принимает участие. Ежегодно команда Поволжского банка проводит более 100 обучающих семинаров и лекций, как для школьников и студентов, так и для взрослого населения. Для нас важно развивать взаимодействие с клиентами, и делиться с ними правилами активного и эффективного использования финансовых инструментов».

Кроме того, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» проводит для школьников финансовую игру-симулятор «Вклад». В игре описываются 10 лет жизни, за которые необходимо заработать как можно больше денег с помощью различных финансовых инструментов, при этом ежегодно часть средств необходимо направлять на обязательные и непредвиденные расходы, принимать решения о полезных и приятных покупках, чтобы поддерживать высокий игровой уровень радости и удовлетворенности. Игра научит планировать, принимать решения, критически мыслить и оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной жизни. Участники, вошедшие в топ-20 по количеству очков в период с 1 ноября по 1 декабря 2019 года, получат ценные призы.

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка 12 ноября проведет в социальной сети «Одноклассники» вебинар «Финансовая подушка безопасности: пенсионные лайфхаки». Ведущий вебинара расскажет, как развить в себе навыки финансового планирования, чтобы самостоятельно накопить на достойную пенсию.

Отметим, Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает Недели сбережений. По итогам 2018 года Сбербанк награжден за проведение мероприятий по повышению финансовой культуры пожилых и особенных граждан (пенсионеров и людей с инвалидностью) и самое масштабное информирование среди партнеров, а также отмечен «за активную поддержку проектов Минфина в области Стратегии повышения финграмотности».

Всероссийские информационно-просветительские мероприятия в рамках проекта Минфина на постоянной основе проводятся с 2014 года. Свыше 9 миллионов человек уже приняли участие в событиях Недели финансовой грамотности для детей и молодежи и Недели сбережений для взрослого населения (всего около 130 тысяч мероприятий в России). Образовательно-просветительские мероприятия в рамках Всероссийской недели сбережений будут бесплатными. Подробнее читайте на портале вашифинансы.рф.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг и учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население).



