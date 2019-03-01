Заглянуть в будущее: в Волгоградской области прошли необычные уроки от специалистов Сбербанка

Финграмотность 01.03.2019 16:07
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01.03.2019 16:07
Впервые в Волгоградской области при поддержке Сбербанка прошел «Урок цифры». Как сообщает ИА «Высота 102», первой площадкой в регионе для его проведения стал лицей №1 города Волжского, а участниками - более 40 школьников в возрасте от 9 до 17 лет.
Можно ли внедрить искусственный интеллект в систему образования, сможет ли машина заменить учителя, как скажется роботизация на количестве рабочих мест – эти и другие вопросы рассматривались в ходе встречи ребят с заместителем председателя регионального комитета образования, науки и молодежной политики Сергеем Канищевым, управляющим Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгением Воеводиным, руководителем направления Центра развития компетенций по исследованию данных ПАО Сбербанк Никитой Алексейчук, руководителем ситуационного центра Губернатора Волгоградской области Виктором Кучеровым.
Актуальность этих тем продиктована временем. Цифровые технологии активно входят во все сферы нашей жизни, особенно активно внедряются там, где есть определенный алгоритм действий. Школьникам предложили представить, кем они станут в 2036 году? Какие профессии будут востребованы? Хорошей иллюстрацией различий между машиной и человеком стало общение ребят с роботами.
Проект «Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления деятельности в сфере информационных технологий.
Для учеников с 1-го по 8-й класс урок состоит из видео лекции и тренажера, на котором ребята будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести ранжирование данных по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.
Для старшеклассников разработан специальный тренажёр - графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.
«Мы понимаем, что цифровая грамотность сегодня неотделима от грамотности в целом. Сегодня школьникам открыты все пути. Задача Сбербанка помочь ребятам сделать правильный выбор, заинтересовать, заложить такой образовательный фундамент, который станет основой будущих профессиональных и личных побед. Для этих целей мы используем самые современные технологии и возможности, говорим с детьми на их языке. Убедиться в этом может каждый, пройдя «Урок цифры», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры», организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35».
«Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
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