Онлайн кредитование: оперативно и без очередей

Финграмотность 21.05.2019 16:47
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21.05.2019 16:47
Сегодня практически любой сервис доступен онлайн: через мобильное приложение можно заказать такси, вызвать мастера, купить любые товары в интернет-магазине и даже оформить кредит. Такую услугу предоставляют банки, в которых есть эффективная система оценки кредитоспособности.
Так, в марте этого года каждый пятый клиент Райффайзенбанка получил одобрение и кредит без посещения отделения, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. 70% таких заявок были поданы через мобильное приложение Райффайзен-Онлайн, тогда как в 2018 году этот показатель составлял лишь 40%.
Это говорит, в том числе, о простоте и удобстве процедуры.
Как взять кредит онлайн
• Выбрать на сайте банка подходящий по условиям кредит, заполнить и отправить заявку.
В личном кабинете доступно последнее нововведение: при оформлении заявки в онлайн-витрине необходимые данные о клиенте появляются автоматически.
• Время на обработку заявки обычно составляет 2-3 минуты. Результат придет в СМС-сообщении или на электронную почту.
• Для оформления кредита необходимо предоставить банку документы. Их количество минимально: при сумме до 300 тыс. рублей только паспорт, больше — паспорт и справка 2 НДФЛ.
• Сотрудник банка бесплатно доставит клиенту договор и карту, на которую будут переведены деньги.
• В течение 24 часов приходит извещение об их зачислении, остается только активировать карту.
Обслуживание счета, на который зачисляется кредит, бесплатно, банк не взимает комиссию за отправку заявки на рассмотрение кредита или предоплату за перевод на карту.
• В интернет-банке Райффайзен-Онлайн можно не выходя из дома вносить платежи по кредиту с карты любого банка без комиссии, следить за графиком платежей и даже погасить долг частично или полностью с первого дня.
Руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов: «Мы стремимся сделать так, чтобы оформление кредита было простым и удобным, а сервис — доступным именно в том канале, который предпочитает клиент. Мобильные технологии, безусловно, являются драйвером развития удаленного кредитования. Благодаря новым онлайн-инструментам получить одобрение заявки теперь можно в считанные минуты без визита в отделение».
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