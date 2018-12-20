Финграмотность 20.12.2018 11:42
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20.12.2018 11:42
Предложения банков пройти биометрию становятся повсеместным явлением. Читатели ИА «Высота 102» присылают вопросы в редакцию с просьбой разъяснить, зачем эта услуга вводится финансовыми учреждениями.
С какой целью внедряются подобные биометрические технологии, мы спросили у специалистов Сбербанка, который использует лицевую биометрию в кредитном процессе уже около пяти лет. Каким образом и для чего аутентифицируют клиентов, информагентству рассказал наш эксперт - заместитель управляющего Волгоградского отделения ПАО Сбербанк Наталья Газарян.
- По каким признакам и для чего банк устанавливает биометрические данные человека?
- В Сбербанке мы используем единую систему аутентификации клиентов. Данная система обеспечивает доступ к биометрическим сервисам во всех каналах, позволяет ускорить обслуживание, сделать его удобнее и значительно повысить безопасность. Технология надёжно защищает от мошенничества, связанного с "кражей личности" и предотвращает несанкционированный доступ к счету, даже если мошеннику удалось завладеть паспортом и персональными данными клиента. Обслуживание по биометрии может происходить двумя способами: подтверждение личности с помощью паспорта, карты и распознавания по лицу или только с помощью паспорта и распознавания по лицу.
- Что необходимо сделать, чтобы пройти биометрию в вашем банке?
- Надо сдать слепок голоса и лица, то есть создать шаблон для распознавания лица и последующей идентификации. Эта услуга добровольная и бесплатная. Для начала необходимо подписать согласие на обработку биометрических данных в любом офисе нашего банка. При следующем звонке в контактный центр будет автоматически создан биометрический шаблон голоса: в сервисе самообслуживания клиенту предложат произнести набор цифр от 0 до 9 и от 9 до 0, либо при разговоре с оператором голос клиента будет записан автоматически. Для биометрии лица вас сфотографируют. И всё – ваш биометрический шаблон готов, его можно регистрировать. СМС об успешной регистрации биометрии придет на номер телефона, который указан как основной телефон для связи в системах Банка.
-Как применяется эта система?
- Если наш клиент подключил опцию распознавания голоса и лица, то в контактном центре банка система идентифицирует его, и не надо называть кодовое слово и какие-либо персональные данные. Эта опция доступна для всех клиентов Сбербанка на территории России.
При обращении в офис банка система распознает лицо. А так как биометрические данные уникальны, и их сложно подделать, это исключает доступ других лиц к финансам клиента, даже если они знают персональные данные или имеют на руках поддельные или украденные паспорта.
- Является ли идентификация лица и голоса обязательной для ваших клиентов?
- Нет, идентификация по лицу и голосу является дополнительной опцией для клиентов Сбербанка. При этом клиенты банка могут продолжать пользоваться классическими и привычными способами идентификации и аутентификации. Анализ обращений показывает, что наиболее охотно этой услугой пользуются молодые клиенты, которым очень важны скорость обслуживания, удобство и безопасность финансов.
- Можно ли впоследствии отказаться от использования биометрии?
- Да, это возможно. Необходимо оформить заявление на отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных в любом офисе Банка. Срок рассмотрения - не более 10 рабочих дней.
- Есть ли ограничения по использованию системы распознавания и сколько лет хранятся эти данные?
Подключение этой опции возможно с согласия клиента, возраст которого на момент обращения больше 18 лет, который является владельцем активной дебетовой карты Сбербанка, в т.ч. карты Momentum (карту не обязательно иметь с собой). В дальнейшем регистрация станет доступной также для клиентов, у которых дебетовой карты нет.
Срок хранения - 50 лет с даты получения банком согласия на обработку биометрических персональных данных. Важно, что уникальные данные для распознавания клиентов шифруются, и даже если кто-то похитит базу, получить к ним доступ будет невозможно. Более того, они хранятся без привязки к конкретному клиенту в защищенной сети Банка, не имеющей прямого доступа в интернет. Кроме того, биометрические шаблоны, собранные Сбербанком, используются исключительно внутри Банка, не передаются другим компаниям и в сторонние системы.
Уважаемые читатели! Ждем ваших вопросов о безопасном использовании мобильного банка и личного кабинета, а также снятию денег в банкомате, страхованию и установке лимитов по карте. Напомним, задавать вопросы можно по электронной почте [email protected]
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