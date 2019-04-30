Сбербанк провел уроки финансовой грамотности в Поволжье

Финграмотность 30.04.2019 16:18
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30.04.2019 16:18
В Волгоградской области прошла V Всероссийская неделя финансовой грамотности. Сбербанк выступил генеральным партнёром проекта и провёл цикл мероприятий для школьников и студентов.
В 2019 году Неделя финансовой грамотности проходила с 17 по 24 апреля. Эксперты Поволжского банка ПАО Сбербанк провели лекции и игры по финансовой грамотности, пригласили ребят на экскурсии в офисы и рассказали о банковских профессиях. Также в рамках проекта был запущен всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив», онлайн-уроки финансовой грамотности, вебинары для родителей, онлайн-курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи и многое другое.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на территории Поволжского банка в мероприятиях приняли участия более 1200 учащихся.
«По статистике сегодня каждый второй новый клиент Сбербанка моложе 24 лет. А это значит, что многие школьники и студенты уже пользуются банковскими услугами. Поэтому особенно важно уделять большое внимание образованию подрастающего поколения в области финансов. Ребята как можно раньше должны научиться грамотно управлять своими деньгами. Уверен, что полученные знания помогут им в этом, а также повысят уровень финансовой безопасности молодежи", - отметил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.
«Очень важно, что с подростками сейчас проводят такие мероприятия, ведь эти ребята уже через пару лет пойдут работать и начнут решать различные финансовые вопросы, те консультации, которые они получили сейчас очень им пригодятся», - отметила начальник информационно-вычислительного центра Волгоградского энергетического колледжа Ольга Танцюра.
Работа по повышению финансовой грамотности населения – один из приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Данные программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
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