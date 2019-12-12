Роскомнадзор предупреждает о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки





В преддверии праздников Роскомнадзор предупреждает пользователей о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия, специалистами ведомства установлено, что на таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Помимо этого, на сайтах отсутствуют документы или иные сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора. «Просим пользователей перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты», - отмечается в пресс-релизе.