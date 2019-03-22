Школьника из Суровикино после победы в федеральной олимпиаде по финансовой грамотности ждут в Москве
Финграмотность 22.03.2019 10:45
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22.03.2019 10:45
Победителем финала «XIV Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей» стал школьник из Суровикино Владимир Леонов. Он набрал максимальное количество баллов и получил право на исключительные преференций при поступлении в ВУЗ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт конкурса. Волгоградскую область представили старшеклассники из Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска и 14 районов Волгоградской области.
Победители финального состязания волгоградские школьники и студенты:
• Леонов В.В. (МКОУ СОШ №1 г. Суровикино)
• Губин А.А.(МБОО «Новониколаевская СОШ N1»)
• Плесовских А.Е. (г. . Волгоград, МОУ СШ №3)
• Волочаева А.С.(ГБПОУ «Волгоградский экономико- технический колледж»)
• Марфина А.А. (ГБПОУ «Волгоградский Энергетический колледж»)
• Картушина Е.В. (ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»)
• Вялых И.А. (г.. Камышин МБОУ СШ №15)
• Ерина В.А. (г. Волжский ГБПОУ «Волжский Политехнический техникум»)
• Данилова Н.А.(ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»)
Победителей ждут 27 марта 2019 г. в 13.00 по адресу: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12 «Институт Фондового рынка и управления».
Для победителей и призеров организаторами предусмотрена информационно-познавательная программа, включающая лекции ведущих преподавателей и ученых ВУЗов страны.
Награждение победителей состоится 2 апреля 2019 года в Москве в Центральном банке Российской Федерации.
Организаторами Олимпиады выступили Общероссийская общественная организация «Финпотребсоюз», Институт фондового рынка и управления, Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.
Фото с сайта https://www.fin-olimp.ru/
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