Сотрудник ИА «Высота 102» стала призером Всероссийского конкурса СМИ





Одним из победителей Всероссийского конкурса СМИ на лучшую журналистскую работу, посвященную теме финансового просвещения стала Вера Королевич из информационного агентства «Высота 102». Согласно решению журнала «Дружи с финансами», проводившего конкурс, в номинации «За персональный вклад в распространение финансовой грамотности на территории одного из субъектов Российской Федерации» была также отмечена Лилия Фанина из Волжской «3D Экономики». Кроме того, среди лауреатов - редакция волгоградского РИАЦ.

Всероссийский конкурс «Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».



