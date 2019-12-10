Финграмотность

Сотрудник ИА «Высота 102» стала призером Всероссийского конкурса СМИ

Финграмотность 10.12.2019 11:47
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10.12.2019 11:47


Одним из победителей Всероссийского конкурса СМИ на лучшую журналистскую работу, посвященную теме финансового просвещения стала Вера Королевич из информационного агентства «Высота 102». Согласно решению журнала «Дружи с финансами», проводившего конкурс, в номинации «За персональный вклад в распространение финансовой грамотности на территории одного из субъектов Российской Федерации»  была также отмечена Лилия Фанина  из Волжской «3D Экономики». Кроме того, среди лауреатов - редакция волгоградского РИАЦ.
Всероссийский конкурс «Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

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