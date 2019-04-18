



Сбербанк принимает участие в юбилейной V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

В 2019 году Неделя финансовой грамотности (НФГ) проходит с 17 по 24 апреля. География мероприятий — от Калининграда до Владивостока. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.

Среди мероприятий НФГ-2019 — Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив», Всероссийский конкурс СМИ, открытые уроки и лекции для школьников и студентов в формате «дети учат детей», онлайн-уроки финансовой грамотности, вебинары для родителей, онлайн-курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи и многое другое.

В рамках НФГ продолжится стартовавший 1 апреля конкурс эссе «Финансовая грамотность будущего: как изменится жизнь людей с приходом новых технологий». В нем могут участвовать школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты профессиональных образовательных организаций, а также высших учебных заведений. Конкурс завершится 24 апреля.

Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Минфином, Банком России и пр., так и собственных), которые охватывают различные категории населения.

В рамках НФГ-2019 Сбербанк и ЦОО «Фоксфорд» проведут опрос детей и их родителей о финансовых привычках правил безопасного использования банковских продуктов. На образовательной платформе «Фоксфорд» состоятся онлайн-уроки по финансовой грамотности. Чтобы обеспечить доступность материалов для слабослышащих, вебинары будут проводиться с привлечением сурдопереводчиков.

Сотрудники Сбербанка посетят школы и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране, а также пригласят ребят в офисы на экскурсии и мастер-классы для рассказа о банковских профессиях.

Сбербанк 5 лет поддерживает Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны.

Расписание мероприятий и другие подробности — на сайте проекта





Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. Проводится с 2014 года. С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению.