В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрации

Здание ДК имени Гагарина в Волгограде является болью защитников архитектурных памятников города, потому что вопрос с реставрацией послевоенной красоты объективно повис в воздухе. Все, что удалось выяснить информагентству - обновление будет обязательно, но когда - официально неизвестно.





История ДК имени Гагарина началась в 1936 году. Именно тогда в Баррикадском районе Сталинграда был разбит парк и построен Дом культуры. В дни Сталинградской битвы ДК был полностью разрушен. Восстановительные работы начались в 1944, а закончились в 1945 году. На архитектурные украшения не поскупились - пилястры с ионическими капителями, портал с фронтоном, в тимпане которого круглое окно, междуэтажный пояс с дентикулами, капитель с акантовыми листьями, и, конечно, советская символика. Как выглядит градостроительное сокровище Краснооктябрьского района в наши дни - в фотографиях ИА «Высота 102».











































