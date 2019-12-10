В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрации

Культура 10.12.2019 09:30
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10.12.2019 09:30
Здание ДК имени Гагарина в Волгограде является болью защитников архитектурных памятников города, потому что вопрос с реставрацией послевоенной красоты объективно повис в воздухе. Все, что удалось выяснить информагентству - обновление будет обязательно, но когда - официально неизвестно.
История ДК имени Гагарина началась в 1936 году. Именно тогда в Баррикадском районе Сталинграда был разбит парк и построен Дом культуры. В дни Сталинградской битвы ДК был полностью разрушен. Восстановительные работы начались в 1944, а закончились в 1945 году. На архитектурные украшения не поскупились - пилястры с ионическими капителями, портал с фронтоном, в тимпане которого круглое окно, междуэтажный пояс с дентикулами, капитель с акантовыми листьями, и, конечно, советская символика. Как выглядит градостроительное сокровище Краснооктябрьского района в наши дни - в фотографиях ИА «Высота 102».
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