Спорт

Федерацию футбола Волгоградской области покидает академия "Ротор"

Спорт 06.12.2019 13:51
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06.12.2019 13:51


Федерация футбола Волгоградской области лишится академии «Ротор». В связи с вероятным включением волгоградской академии «Ротор» в число участников Юношеской футбольной лиги с сезона 2020-2021 годов, возникла необходимость вывода академии из структуры Федерации футбола Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федерации. Это связано с требованием руководства РФС к организационно-правовой форме участников данных соревнований. В настоящий момент уже активно прорабатывается вопрос о переводе академии «Ротор» в другую форму собственности, подробности о ее характере станут известны позднее. 
Напомним, академия «Ротор» была включена в структуру Федерации футбола Волгоградской области решением Исполкома общественной организации в 2015-м году. Ранее она была частью ГАУ ВО «ФК «Ротор», запущенный процесс ликвидации которого и стал причиной перехода детской школы в ФФВО. 
«Для нас такое требование РФС не стало сюрпризом, - пояснил руководитель академии Артем Королев. – О том, что мы рассматриваемся как один из возможных участников ЮФЛ со следующего сезона, знали заранее, планомерно готовились, но пока не было каких-то конкретных подтверждений, громких заявлений не делали. У нас есть план работы по реорганизации и он уже реализовывается, это чисто бюрократические моменты, тренеры и тем более воспитанники переход никак не заметят. Все команды, которые занимаются в академии сейчас, будут полностью сохранены. Академия «Ротор» за предыдущие 4 года заметно окрепла, мы давно готовы к свободному плаванию по примеру таких футбольных школ как столичное «Чертаново» или академия им. Коноплева в Тольятти. Это открывает широкие возможности для дальнейшего развития».

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