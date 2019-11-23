Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0





Сегодня волгоградский «Ротор» одолел на поле «Волгоград Арены» клуб «Томь» со счетом 2:0. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы с первого тайма показали напористый и энергичный футбол и держали в напряжении соперника. Уже на 20-й минуте мяч в ворота «Томи» головой отправил Азат Байзыев после подачи со штрафного. А вот пенальти на 32-й минуте, после того, как мяч попал в руку защитнику томичей в штрафной площадке, Мухаммаду Султонову забить не удалось – вратарь «Томи» угадал угол.

Во втором тайме "Ротору" пришлось больше обороняться - "Томь" наступала и "давила". Хотя шанс забить еще один гол у волгоградцев был на 77-й минуте, когда Антон Пискунов бил головой после подачи штрафного, но вратарь "Томи" красиво, в прыжке вытащил мяч. Еще один опасный момент волгоградцы не смогли реализовать на 82-й минуте, но снова вратарь соперника Денис Ванилин спас свою команду. В этом матче вратарь "Томи" выглядел, действительно, на высоте. Но болельщики не напрасно ждали от "Ротора" еще одного гола - на 85-ой минуте сибирякам забил Камиль Муллин.

Сегодня на стадион "Волгоград Арена" пришли поболеть 7 тысяч 33 человека. Их не испугал мороз, который, впрочем, был не таким сильным, как в последние будни этой недели. После победы любимой команды многие болельщики сорвали с себя верхнюю одежду и поздравляли футболистов с голым торсом.

Напомним, сегодня состоялся 25-й матч первенства ФНЛ, после которого будет сделан перерыв до весны. "Ротор" до сегодняшнего поединка занимал третье место в турнирной таблице, "Томь" располагалась на 9-ом.



