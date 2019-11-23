Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0

Спорт 23.11.2019 17:50
192 0
23.11.2019 17:50
Сегодня волгоградский «Ротор» одолел на поле «Волгоград Арены» клуб «Томь» со счетом 2:0. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы с первого тайма показали напористый и энергичный футбол и держали в напряжении соперника. Уже на 20-й минуте мяч в ворота «Томи» головой отправил Азат Байзыев после подачи со штрафного. А вот пенальти на 32-й минуте, после того, как мяч попал в руку защитнику томичей в штрафной площадке, Мухаммаду Султонову забить не удалось – вратарь «Томи» угадал угол.
Во втором тайме "Ротору" пришлось больше обороняться - "Томь" наступала и "давила". Хотя шанс забить еще один гол у волгоградцев был на 77-й минуте, когда Антон Пискунов бил головой после подачи штрафного, но вратарь "Томи" красиво, в прыжке вытащил мяч. Еще один опасный момент волгоградцы не смогли реализовать на 82-й минуте, но снова вратарь соперника Денис Ванилин спас свою команду. В этом матче вратарь "Томи" выглядел, действительно, на высоте. Но болельщики не напрасно ждали от "Ротора" еще одного гола - на 85-ой минуте сибирякам забил Камиль Муллин.
Сегодня на стадион "Волгоград Арена" пришли поболеть 7 тысяч 33 человека. Их не испугал мороз, который, впрочем, был не таким сильным, как в последние будни этой недели. После победы любимой команды многие болельщики сорвали с себя верхнюю одежду и поздравляли футболистов с голым торсом.
Напомним, сегодня состоялся 25-й матч первенства ФНЛ, после которого будет сделан перерыв до весны. "Ротор" до сегодняшнего поединка занимал третье место в турнирной таблице, "Томь" располагалась на 9-ом.
Реклама
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на пол22.11.2019 15:59
Руководитель Волгоградской областной федерации бокса высказался по поводу скандала с безработным тренером сборной21.11.2019 14:57
Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда20.11.2019 14:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» не выявил победителя17.11.2019 17:54
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:013.11.2019 21:26
В Волгограде "Ротор" и "Чертаново" сыграли вничью09.11.2019 17:53
От Волги до "Енисея": "Ротор" обыграл гостей из Красноярска на "Волгоград Арене"03.11.2019 17:52
Болельщики вознесли главного тренера волгоградского «Ротора» на Олимп02.11.2019 16:48
Состав общественного совета при облкомспорта Волгоградской области обновили после скандала с Леонидом Слуцким31.10.2019 08:42
Волгоградские спортсмены показали победный результат на мировом первенстве по тхэквондо в Италии30.10.2019 20:19
Волгоградский боксер Артем Сусленков победил всех на «военном» турнире в Китае27.10.2019 18:07
Волгоградский "Ротор" в Иваново скромно обыграл "Текстильщик"27.10.2019 14:52
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингу25.10.2019 16:55
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из Владивостока23.10.2019 20:53
Волгоградский боксер выиграл путевку на чемпионат России на турнире в Элисте21.10.2019 14:41
Реклама