Аналитика

В Волгограде около 60 тысяч человек стали «полубезработными»

Аналитика 20.11.2019 14:38
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20.11.2019 14:38


В Волгоградской области около 60 тысяч человек получали в третьем квартале неполную зарплату или вовсе ничего не зарабатывали, формально имея рабочее место. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за этот период 44485 человек уходили в неоплачиваемые отпуска, еще 12658 человек трудились неполный рабочий день, соответственно, теряя в зарплате. Больше всего работников получили отпуска без сохранения зарплаты на предприятиях обрабатывающей промышленности – около 17 тысяч человек, в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств таких было немногим более 4 тысяч человек. 
По данным статистиков, в третьем квартале 2019 года на работу было принято более 36 тысяч человек, в том числе 1630 человек на дополнительно созданные рабочие места. А уволилось больше – немногим более 39 тысяч человек. Почти 30 тысяч человек ушли с работы по собственному желанию, по соглашению сторон – почти 2,5 тысяч человек и 597 человек – по сокращению. 

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