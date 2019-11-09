В Волгограде известный дирижер зажег танцами оркестр и зрителей







Огненным, как настоящий ром, получился сегодня концерт Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщает ИА «Высота 102», зрителям на сцене ЦКЗ была представлена программа под названием «Куба далеко, Куба рядом!», посвященная 500-летию Гаваны. Музыкальным коллективом вдохновенно управлял известный дирижер Владимир Леер. Маэстро был великолепен – он сделал все, чтобы публика прониклась зажигательными мелодиями. Восхищенные зрители прислали в редакцию ИА «Высота 102» атмосферное видео.

Датой возникновения Гаваны считается 16 ноября 1519 года, когда испанский конкистадор Диего Веласкес основал поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, затем ставшее столицей Кубы - уникальной карибской страны, подарившей миру музыку с особым настроением.

