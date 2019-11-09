В Волгограде известный дирижер зажег танцами оркестр и зрителей

Культура 09.11.2019 18:11
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09.11.2019 18:11
Огненным, как настоящий ром, получился сегодня концерт Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщает ИА «Высота 102», зрителям на сцене ЦКЗ была представлена программа под названием «Куба далеко, Куба рядом!», посвященная 500-летию Гаваны. Музыкальным коллективом вдохновенно управлял известный дирижер Владимир Леер. Маэстро был великолепен – он сделал все, чтобы публика прониклась зажигательными мелодиями. Восхищенные зрители прислали в редакцию ИА «Высота 102» атмосферное видео.
Датой возникновения Гаваны считается 16 ноября 1519 года, когда испанский конкистадор Диего Веласкес основал поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, затем ставшее столицей Кубы - уникальной карибской страны, подарившей миру музыку с особым настроением.
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