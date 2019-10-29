Политика 29.10.2019 12:24
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29.10.2019 12:24
Новую дирекцию по материально-техническому обеспечению мировых судей Волгоградской области возглавит Андрей Слепенков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в аппарате главы региона, Слепенков, который ранее успешно управлял делами администрации Волгоградской области, приступит к работе в новой структуре с 1 ноября.
Исполнять обязанности управляющего делами администрации Волгоградской области будет его заместитель.
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