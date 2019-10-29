Политика

Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуру

Политика 29.10.2019 12:24
5755 1
29.10.2019 12:24


Новую дирекцию по материально-техническому обеспечению мировых судей Волгоградской области возглавит Андрей Слепенков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в аппарате главы региона, Слепенков, который ранее успешно управлял делами администрации Волгоградской области, приступит к работе в новой структуре с 1 ноября. 
Исполнять обязанности управляющего делами администрации Волгоградской области будет его заместитель.   

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании
30.09.2019 16:08
32025 47
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов
01.10.2019 14:02
28520 44
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру
23.10.2019 10:00
35183 48
Политика
29.10.2019 13:29
Политика 29.10.2019 13:29
3351 4 Обсудить

0
Далее
Политика
28.10.2019 10:48
Политика 28.10.2019 10:48
25757 33 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2019 19:29
Политика 26.10.2019 19:29
8063 63 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 16:18
Политика 25.10.2019 16:18
6446 21 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 10:11
Политика 25.10.2019 10:11
29881 45 Обсудить

0
Далее
Политика
24.10.2019 17:29
Политика 24.10.2019 17:29
6409 24 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 10:00
Политика 23.10.2019 10:00
35183 48 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:48
Политика 23.10.2019 09:48
3300 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:41
Политика 23.10.2019 09:41
2147 4 Обсудить

0
Далее
Политика
18.10.2019 17:39
Политика 18.10.2019 17:39
20075 21 Обсудить

0
Далее
Политика
18.10.2019 16:20
Политика 18.10.2019 16:20
11244 36 Обсудить

0
Далее
Политика
16.10.2019 12:08
Политика 16.10.2019 12:08
16296 49 Обсудить

0
Далее
Политика
15.10.2019 10:33
Политика 15.10.2019 10:33
30502 37 Обсудить

0
Далее
Политика
10.10.2019 18:48
Политика 10.10.2019 18:48
21948 18 Обсудить

0
Далее
Политика
08.10.2019 15:47
Политика 08.10.2019 15:47
6413 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные островаСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителяСмотреть фотографии
14:49
Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТПСмотреть фотографии
14:32
Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгограде определили список аварийных домов для переселения в 2020 годуСмотреть фотографии
12:47
«Кладбищенские войны»: замглавы Волгограда оштрафовали за неполные ответы на вопросы о похоронном монополисте Смотреть фотографии
12:24
Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуруСмотреть фотографии
11:55
Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько днейСмотреть фотографии
11:23
Улицы и дворы Волгограда освободят от автохламаСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шеюСмотреть фотографии
10:13
Александру Пахмутову хотят сделать Почетным гражданином Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
«Не ответит за «дебилов»: Леонид Слуцкий избежит разборок из-за волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:54
Двое волгоградцев оборудовали на даче нарколабораториюСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроекСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде легковушка врезалась в трамвайСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области владелицу «Lexus» заставили погасить крупный долг перед ГИБДДСмотреть фотографии
17:11
Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенкаСмотреть фотографии
16:01
Для Волгоградской облдумы закупают новую партию мебели почти за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:24
Более 200 волгоградских школьников посетили с экскурсией цеха «Красного Октября»Смотреть фотографии
15:18
В Волгограде на бурное празднование Дня народного единства отвели два часаСмотреть фотографии
14:25
На пост главного тренера волгоградского «Ротора» «сватают» легенду футболаСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области отчим пытался сделать из 12-летнего пасынка боевикаСмотреть фотографии
13:50
Изменили до неузнаваемости: волгоградка взыскала 1,2 млн рублей за неудачную "пластику"Смотреть фотографии
13:41
«Ренессанс страхование»: водители недооценивают опасность быстрого разгонаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде кража дорогого велосипеда попала на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгоградской области забор дома депутата испортили оскорбительной надписьюСмотреть фотографии
11:10
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 