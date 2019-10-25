В рабочем поселке под Волгоградом власти «пошли в атаку» на свалки





Администрация Городищенского городского поселения выделяет один миллион 50 тысяч рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, победителю электронного аукциона предстоит вычистить от залежей отходов места, на которые укажет заказчик. На выполнение работ отведено 30 дней. В документации указано, что представители администрации будут контролировать процесс сбора и вывоза отходов. Отмечается, что зачистка территории от мусора должна проводиться не только с помощью специальной техники, но и в ручную. Отходы должны вывозиться только на специализированные полигоны.

Отметим, что ликвидация несанкционированных свалок возлагается на собственников земли, где складируются отходы. В данном случае речь идет о землях городского поселения.



