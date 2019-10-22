Культура 22.10.2019 13:02
4656 3
22.10.2019 13:02
Неудовлетворительное состояние братской могилы участников гражданской войны в Комсомольском саду в центре Волгограда обернулось крупным штрафом для администрации парка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, МАУ "Центр спорта и культуры", в чьем ведении находится Комсомольский сад, назначено 200 тысяч рублей штрафа за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ.
Административный материал в суд поступил из областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Установлено, что протокол об административном нарушении был составлен 18 июля текущего года прокуратурой Центрального района, которая провела в Комсомольском саду плановую проверку обеспечения государственной охраны выявленного объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и Я.З. Ермана".
Прокуроры увидели, что разрушаются окрасочный и бетонный слои памятника с раскрытием бутового камня, а в местах крепления мемориальных досок наблюдаются подтеки. Объект культурного наследия находится в оперативном управлении МАУ "Центр спорта и культуры". Проверяющие пришли к выводу, что памятник находится в ненадлежащем состоянии, так как должного ухода за ним не осуществляется. Суд посчитал, что противоправное бездействие муниципального учреждения может привести к дальнейшему ухудшению состояния объекта культурного наследия.
Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Отметим, что муниципальное учреждение имеет право его обжаловать в апелляционном порядке.
Справка. Братская могила участников гражданской войны и Я.З.Ермана находится в самом центре Волгограда - в Комсомольском саду. В ней захоронены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына в 1918-1920 годах, а также несколько человек, оставивших значительный вклад в истории Царицына. Одним из них является Яков Зельманович Ерман, с сентября 1917 года - председатель исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года он был убит при случайном столкновении красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день, 18 июля, его тело было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда).
Реклама
Популярное по теме
23.09.2019 12:49
14812 3
04.10.2019 10:27
14434 13
03.10.2019 13:52
1649 0
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» выпустило книжные новинки11.10.2019 12:21
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в Волгограде08.10.2019 10:11
В Волгограде оркестр народных инструментов решительно зажег сердца зрителей тяжелым роком04.10.2019 10:27
ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь ярко03.10.2019 13:52
Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезон23.09.2019 12:49
Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художнику20.09.2019 20:22
Волгоградцы увидят знаменитого Лосева в бронзе19.09.2019 13:44
В Волгограде стартует Фестиваль уличного кино15.09.2019 10:17
Депутат Госдумы от Волгоградской области: детям вернут Есенина и Высоцкого12.09.2019 15:48
Сбербанк запустил первую в России молодежную платформу короткометражного кино #этомоекино02.09.2019 16:18
В День города на Центральном рынке будут петь и танцевать28.08.2019 16:28
Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастов26.08.2019 16:32
"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)24.08.2019 14:09
Скандальный худрук Волгоградского НЭТа покидает должность19.08.2019 19:38
Легендарный фестиваль «Леонардо» возвращается в Волгоград с новой программой19.08.2019 09:48
Реклама