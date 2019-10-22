Культура

За могилу Ермана в центре Волгограда муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысяч

Культура 22.10.2019 13:02
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22.10.2019 13:02


Неудовлетворительное состояние братской могилы участников гражданской войны в Комсомольском саду в центре Волгограда обернулось крупным штрафом для администрации парка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, МАУ "Центр спорта и культуры", в чьем ведении находится Комсомольский сад, назначено 200 тысяч рублей штрафа за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ. 

Административный материал в суд поступил из областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Установлено, что протокол об административном нарушении был составлен 18 июля текущего года прокуратурой Центрального района, которая провела в Комсомольском саду плановую проверку обеспечения государственной охраны выявленного объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и Я.З. Ермана".
Прокуроры увидели, что разрушаются окрасочный и бетонный слои памятника с раскрытием бутового камня, а в местах крепления мемориальных досок наблюдаются подтеки. Объект культурного наследия находится в оперативном управлении МАУ "Центр спорта и культуры". Проверяющие пришли к выводу, что памятник находится в ненадлежащем состоянии, так как должного ухода за ним не осуществляется. Суд посчитал, что противоправное бездействие муниципального учреждения может привести к дальнейшему ухудшению состояния объекта культурного наследия.

Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Отметим, что муниципальное учреждение имеет право его обжаловать в апелляционном порядке.

Справка. Братская могила участников гражданской войны и Я.З.Ермана находится в самом центре Волгограда - в Комсомольском саду. В ней захоронены восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына в 1918-1920 годах, а также несколько человек, оставивших значительный вклад в истории Царицына. Одним из них является Яков Зельманович Ерман, с сентября 1917 года - председатель исполкома Царицынского Совета. 17 июля 1918 года он был убит при случайном столкновении красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. На следующий день, 18 июля, его тело было привезено пароходом в Царицын, а 20 июля прошли похороны. В честь Якова Ермана Ерманским был назван один из районов Сталинграда (сейчас - Центральный район Волгограда). 

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