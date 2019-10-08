













Волгоградская областная дума сегодня единогласно утвердила Сергея Горнякова членом Совета Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания регпарламента. Лидер реготделения «Единой России» досрочно сложил полномочия депутата по Урюпинскому одномандатному округу №1. Кандидатуру сенатора от областной думы 28 сентября на региональной конференции партии власти 28 сентября озвучил губернатор Волгоградской области. Единороссы поддержали предложенную креатуру.

Нового сенатора от законодательной власти региона депутаты избрали тайным голосованием. Горняков набрал 34 голоса - ровно столько депутатов присутствовало сегодня на заседании. Примечательно, что кто-то увидел в этом символизм, а кто-то и высший промысел. Так, заместитель спикера Сергей Булгаков отметил, что за Горнякова отдали свои голоса 34 депутата, как раз 34 - это код нашего региона, поэтому все не случайно. Сам Сергей Горняков многозначительно сообщил думцам, что сегодня - день преподобного Сергия Ранонежского - игумена земли Русской. В своей речи новый спикер поблагодарил жителей округа за оказанное ему доверие, губернатора, который внес его кандидатуру, а также депутатов, которые единогласно его поддержали.

Напоследок Сергей Горняков попросил депутатов беречь нового спикера - Александра Блошкина, утешив всех тем, что в Москву уезжают лучшие, но самые лучшие остаются здесь. "Вы - депутаты - самые лучшие!", - заверил своих теперь уже бывших коллег сенатор Горняков.

53-летний Сергей Горняков дважды побеждал на выборах в Волгоградскую областную думу – в 2014 и 2019 годах. В прошлом созыве являлся заместителем председателя регпарламента. До избрания депутатом несколько лет работал главой Урюпинска – председателем городской думы. За свою жизнь Горняков успел поработать в совершенно разных отраслях. В юности работал помощником сварщика, водителем, затем старшим инспектором ДПС, а после ушел в бизнес. Закончил Волгоградский государственный университет. С ноября 2014 года возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».



