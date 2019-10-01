Депутат-миллиардер отказался от «копеечной» зарплаты в Волгоградской облдуме

Политика 01.10.2019 12:42
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01.10.2019 12:42
Самый богатый депутат Волгоградской областной думы нового созыва Олег Савченко отказался от зарплаты в парламенте. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщили во фракции «Единой России». В прошлом созыве годовой доход депутатов, работавших на постоянно основе, составлял свыше 2 млн рублей. То есть примерно эту сумму «теряет» экс-депутат Госдумы. За 2018 год Савченко задекларировал доход в сумме порядка 19 млрд рублей, что больше годового бюджета Волгограда. Для замещения государственной должности нардепу пришлось бы официально уйти из бизнеса. Поэтому отказ Савченко от жалования за бюджетный счет, как рассуждают коллеги депутата, – решение предсказуемое и не является "аттракционом щедрости".
Накануне на первом заседании регпарламента Савченко был назначен председателем комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. Должность руководителя думского подразделения подразумевает работу «слуги народа» на освобожденной, то есть оплачиваемой основе. Коллеги единоросса, назначенные на ключевые посты в парламенте, также получат в распоряжение по автомобилю «Toyota Camry».
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