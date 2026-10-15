



В Волгограде на фоне температурных качелей жители города разделились на два лагеря. Одни бьют тревогу из-за отсутствия в квартирах тепла, другие заваливают коммунальщиков жалобами на перетоп.

По данным «Концессии теплоснабжения», только за минувшие два дня в единый городской диспетчерский центр ЖКХ поступило 20 жалоб на перетоп и 26 — на отсутствие отопления.

- За каждым таким обращением стоит реальный человек с индивидуальным ощущением комфорта. А еще многое зависит от года постройки жилого дома, типа стен и окон: нельзя сравнивать новостройки с утепленным фасадом и дома, построенные несколько десятков лет назад. Кроме того, в квартире на теневой стороне всегда будет холоднее, особенно когда дневные +20 остывают до ночных +10, — подчеркнули эксперты.

Коммунальные службы стараются учесть все нюансы и запускают тепло в дома поэтапно. Кроме того, при организации работы специалисты учитывают и погодный фактор. В настоящее время котельные работают в щадящем режиме согласно фактической погоде на улице. Уже на следующей неделе в Волгоград придёт холодный фронт. К этому времени «Концессии» обещают подать тепло всем потребителям в полном объёме.

Фото из архива ИА «Высота 102»