Волгоградцам напомнили куда обращаться при ледяных батареях





С 12 октября в Волгограда в городских котельных начался поэтапный запуск оборудования.



Как сообщают «Концессии теплоснабжения», тепло должно запускаться плавно. В обязанности управляющих компаний входит необходимость проследить, чтобы теплоноситель равномерно распределялся по стоякам в доме.



Внутридомовая система должна быть исправна. Если отопительный сезон настал, а дома батареи ледяные, прежде всего нужно обратиться в свою управляющую компанию.



Также информацию можно получить по телефону ЕДЦ - 88442-333134.



Напомним, с 1 октября социальные учреждения Волгограда обеспечены теплом.