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Общество

16 октября для удобства футбольных болельщиков запустят дополнительные электрички

Общество 15.10.2026 08:21
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15.10.2026 08:21


Для футбольных болельщиков в Волгограде 16 октября организуют дополнительные рейсы электричек:

№ 6339 по маршруту Краснооктябрьская – Шпалопропитка будет отправляться со станции Краснооктябрьская в 21:33, останавливаться на остановочном пункте Мамаев Курган (нижняя платформа) в 21:40 и прибывать на станцию Шпалопропитка в 22:46.
№ 6437/6438 по маршруту Волгоград-1 – Волжский будет отправляться со станции Волгоград-1 в 21:55, останавливаться на остановочном пункте Мамаев Курган (верхняя платформа) в 22:01 и прибывать на станцию Волжский в 22:39.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.

 

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