



Для футбольных болельщиков в Волгограде 16 октября организуют дополнительные рейсы электричек:



№ 6339 по маршруту Краснооктябрьская – Шпалопропитка будет отправляться со станции Краснооктябрьская в 21:33, останавливаться на остановочном пункте Мамаев Курган (нижняя платформа) в 21:40 и прибывать на станцию Шпалопропитка в 22:46.

№ 6437/6438 по маршруту Волгоград-1 – Волжский будет отправляться со станции Волгоград-1 в 21:55, останавливаться на остановочном пункте Мамаев Курган (верхняя платформа) в 22:01 и прибывать на станцию Волжский в 22:39.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.