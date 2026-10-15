166 сбитых БПЛА за ночь в РФ: Волгоградской области в сводке нет





Минобороны РФ обнародовало актуальную сводку по уничтоженным беспилотникам за ночь. Сообщается, что силы ПВО ликвидировали 166 дронов. Волгоградская область в сводке не значится.



БПЛА самолётного типа сбиты в Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае, а также в Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской областях.



Отметим, поздний вечер 14 октября и минувшая ночь прошли в регионе напряженно. Сперва горожан сирены предупредили о ракетной опасности, затем был введен режим беспилотной опасности. Аэропорт прекращал работу, сейчас он работает в штатном режиме, но задержки рейсов остались.