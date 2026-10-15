



«Спартак-Волгоград» стартовал в Евразийской ватерпольной лиге с поражения от флагмана отечественного водного поло – казанского «КОС-Синтеза» – 6:16.



Волгоградцы начали игру с удаления, которое тут же реализовали хозяева бассейна. Имея игровое преимущество, казанцы забили ещё три мяча, на что «Спартак» ответил голом Аскара Махиянова в большинстве – 1:4 после первого периода.



Во второй восьмиминутке спартаковцы оказали достойное сопротивление, обменявшись голами – 1:1, но сократить разрыв не смогли.



После большого перерыва «КОС-Синтез» устроил мощнейший штурм, который не оставил шансов гостям: «Спартак» уступил – 2:7. Именно этот отрезок и стал роковым – до него красно-белые держались на равных.



В заключительном отрезке казанцы уверенно довели матч до победы, забив четыре мяча, на что спартаковцы ответили двумя – 2:4 в периоде и 6:16 по итогам встречи.



При этом игру нельзя назвать односторонней. По броскам в створ команды бились на равных – 17 против 23, однако красно-белых подвела реализация: они забили лишь каждый третий бросок, тогда как казанцы – в два раза точнее. С учётом всех бросков, в том числе заблокированных, цифры почти сравнялись: 30 против 32.



Подвижный нападающий казанцев Эмиль Зиннуров прокомментировал результат встречи:

– Борьба была на протяжении всей игры, особенно непросто пришлось в первых двух периодах. Но родные трибуны нам помогли – мы забили свои голы и не дали сопернику реализовать свои возможности. В те моменты, когда «Спартак» мог переломить ход встречи, мы выстояли. Поэтому очень довольны победой.



– Главное – командная работа и командный дух. Было несколько эпизодов, когда мы прямо ощущали себя единым целым: каждый знал, куда дать пас, каждый знал, кто завершит. Ошибки, конечно, были, но в целом мы показали хорошую игру именно как команда.





«КОС-Синтез» – «Спартак-Волгоград» – 16:6 (4:1, 1:1, 7:2, 4:2)

14 октября, 18:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 1.

Казань. Бассейн: «Казань».

Судьи: Леонид Семко (Дзержинск), Павел Летуновский (Астрахань).

«КОС-Синтез»: Федотов – Лазарев (2), Васильев (2), Лисунов (1), Шепелев (2), Зиннуров (2), Закиров (2) – Кудрявцев, Деревянкин (2), Латыпов (2), Пронин, Одинцов (1), Киселев, Шейкин.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин (1), Рудай, Буланаев, Усов (1), Шайхутдинов (2), Махиянов (1) – Трусов, Еськов, Андрюков, Шулев (1), Носаев, Чуксин, Малахов.

Выигранные спринты: 2 – 2.

5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.

Броски по воротам: 32 – 30.

Броски в створ: 23 – 17.

Удаления: 12 – 14.



Первый командный тур лиги проходит с 14 по 18 октября, за медали в этом сезоне борются шесть команд: «КОС-Синтез», «Спартак-Волгоград», «Динамо-СШОР», «Балтика», «Восток» и «Восток-2». График у красно-белых плотный: сразу после тура команда отправится в Афины, где с 22 по 25 октября сыграет в первом квалификационном раунде Кубка Конфедераций. Соперники по группе Б: «Паниониос» (Греция), «Витория» (Португалия), «Каништатт 1898» (Германия) и «Задар 1952» (Хорватия). Три лучших клуба выйдут в следующий раунд.



Сегодня «Спартак-Волгоград» сыграет с московским клубом «Востоком». Начало в 15:00.



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»