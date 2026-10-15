



Суд встал на защиту покупателя, который столкнулся с неправомерными действиями продавца, пытавшегося незаконно присвоить землю под проданным домом.



Согласно материалам дела, 13 июня 2023 года Сергей П. продал Ольге Б. часть жилого дома в хуторе Рубежном. После завершения сделки покупатель официально зарегистрировала своё право собственности на дом в ЕГРН. Однако в договор купли-продажи земля под зданием не была включена, что стало причиной дальнейших проблем.

Спустя три месяца, в сентябре 2023 года, продавец оформил землю под домом на своё имя, ссылаясь на выписку из похозяйственной книги. Несмотря на наличие договора купли-продажи, Сергей П. отказался вернуть землю покупателю. В ответ на это Ольга Б. обратилась в суд, чтобы защитить свои права.



Суд напомнил, что в соответствии с земельным законодательством судьба здания и земельного участка под ним неразрывно связаны. При покупке недвижимости новый владелец автоматически получает право на землю, даже если соответствующая отметка в ЕГРН ещё не внесена. Отсутствие зарегистрированных прав на землю не даёт бывшему собственнику возможности распоряжаться ею.



Установлено, что после продажи части дома Сергей П. полностью утратил права на неё. Следовательно, его действия по оформлению земли на себя были незаконными. Опираясь на нормы Гражданского кодекса РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, суд квалифицировал действия продавца как злоупотребление правом. Мужчина, зная о заключённом договоре купли-продажи и пользуясь отсутствием зарегистрированных прав на землю, намеренно зарегистрировал её на себя. Такая регистрация, основанная на выписке из похозяйственной книги, была признана недобросовестной. Фроловский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Ольги Б., признав за ней право собственности на земельный участок под проданным домом. Регистрация права собственности на этот участок за Сергеем П. в ЕГРН была отменена. Кроме того, суд взыскал с ответчика судебные расходы в размере 32 000 рублей, понесённые Ольгой Б. для восстановления своих прав.



Решение суда пока не вступило в законную силу.